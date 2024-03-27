27 Mar 2024 - 00:00- Siyaset G:

Mudurnu’nun tek kadın adayı

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İYİ Parti'nin yeni yüzü Firdevs Özsarı Boyacı, Mudurnu'nun tek kadın adayı olarak değişim umutları arasında yer alıyor. 31 Mart yerel Seçimleri öncesi Mudurnu’dan aday olan Firdevs Özsarı Boyacı kimdir? Haberimizde…

Mudurnu’nun tek kadın adayı mask
Mudurnu’nun tek kadın adayı
Mudurnu’nun tek kadın adayı
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İYİ Parti, Bolu Mudurnu Belediye Başkanlığı için Firdevs Özsarı Boyacı'yı aday gösterdi. Mudurnu'nun geleceğine yön verecek olan Boyacı, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana izlediği merkez sağ politikalarla uyumlu bir aday.

Mudurnu'nun yeni adayı: Firdevs Özsarı Boyacı

Mudurnu’nun tek kadın adayı

İYİ Parti, Bolu'nun tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Mudurnu ilçesi için Firdevs Özsarı Boyacı'yı belediye başkan adayı olarak belirledi. Boyacı'nın adaylığı, bölge halkı arasında büyük bir heyecan yarattı.

Firdevs Özsarı Boyacı kimdir?

Firdevs Özsarı Boyacı hakkında detaylı bilgiler henüz paylaşılmamış olsa da, İYİ Parti'nin Mudurnu için seçtiği adayın, ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanılıyor. Boyacı'nın vizyonu ve projeleri, Mudurnu'nun geleceği için büyük bir umut vaat ediyor.

İYİ Parti'nin Mudurnu vizyonu

İYİ Parti, Mudurnu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini koruyarak, bölgenin turizm potansiyelini artırmayı ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor. Firdevs Özsarı Boyacı'nın liderliğinde, Mudurnu'nun bu potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi planlanıyor.

İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana izlediği yol

25 Ekim 2017'de Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti, Türkiye siyasetinde merkez sağ bir konumda yer alıyor. Parti, parlamenter sisteme dönüş, yargının bağımsızlığı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konulara odaklanıyor.

İYİ Parti'nin siyasi yönelimi ve hedefleri

İYİ Parti, etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı bir sivil milliyetçilik anlayışını benimseyerek, Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini önemsiyor. Parti, aynı zamanda, yargı ve diğer kurumların bütünlüğünü koruma ve parlamenter sisteme geri dönüş gibi demokratik değerlere büyük önem veriyor.

Mudurnu ve Firdevs Özsarı Boyacı'nın geleceği

Firdevs Özsarı Boyacı'nın adaylığı, Mudurnu için yeni bir başlangıç ve umut olarak görülüyor. İYİ Parti'nin bu adayıyla, Mudurnu'nun sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişimine katkı sağlaması ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

# belediye, Türkiye

27 Mar 2024 - 00:00 Bolu/ Mudurnu- Siyaset

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