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Yerel seçimler öncesi son Bolu Pazarı'nda fiyatlar ve vatandaşın nabzı ne durumda?

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Bolu Pazarında her hafta yaptığımız canlı yayınlara dünde devam ettik. Pazar fiyatlarının aynı geçen haftaya göre aynı seyirde olduğu pazarda, balık tezgahlarındaki boşluk dikkat çekti. Seçime 5 gün kala vatandaşın maaş ve oy hakkındaki düşünceleri röportaja damgasını vurdu.

Yerel seçimler öncesi son Bolu Pazarı'nda fiyatlar ve vatandaşın nabzı ne durumda? mask
Yerel seçimler öncesi son Bolu Pazarı'nda fiyatlar ve vatandaşın nabzı ne durumda?
Yerel seçimler öncesi son Bolu Pazarı'nda fiyatlar ve vatandaşın nabzı ne durumda?
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Bolu Gündem Yayın Gurubu olarak, her hafta yapmış olduğumuz pazar canlı yayınında fiyat analizi ve vatandaş görüşlerine yer vermeye devam ettik. Meyve ve sebze fiyatlarında geçen haftalara göre değişimin olmadığı gözlemlenirken, ilerleyen süreçte havaların da ısınmasıyla fiyatlarda düşüş olacağı beklentisi esnaf tarafından dillendirildi.

Balığa veda vakti geldi!

Yerel seçimler öncesi son Bolu Pazarı'nda fiyatlar ve vatandaşın nabzı ne durumda?

Soğuk ayların vazgeçilmezi olan balık av sezonu 1 Nisan tarihinden itibaren bitiyor. Bu hafta tezgahların boş olmasını esnafa sorduğumuzda, “havaların ısınmasıyla vatandaş balığa rağbet göstermiyor. Sıcak havalar nedeniyle evlerde pişince koku yapıyor. 1 Nisan itibariyle av yasağı başlıyor” dedi.

Sebze ve Meyve Fiyatlarındaki Son Durum

Yerel seçimler öncesi son Bolu Pazarı'nda fiyatlar ve vatandaşın nabzı ne durumda?

Bolu Pazar’ın da sebze ve meyve fiyatları şu şekilde: Soğan 15 TL, patates 20 TL, karnabahar 30 TL, ıspanak 30 TL, domates ve salatalık 35-40 TL, patlıcan 50 TL, dolmalık kabak 25 TL, çarliston biber 60 TL, kapya biber 80 TL, kıl biber 100 TL, pazı 15 TL, havuç 20 TL, lahana ve marul 30 TL, roka 15 TL, semizotu ve taze soğan 25 TL, dolmalık biber 80 TL, Brüksel lahanası 50 TL. Meyvelerde ise portakal ve elma 20-35 TL, mandalina 40 TL, muz 50 TL, çilek 80 TL, ayva/nar/armut 60 TL, ejder meyvesi 150 TL, kivi 80 TL ve avokado 55 TL olarak belirlendi. Karpuz kilo 60 TL VE Kavun tane 250 TL’den satışa sunuldu.

Vatandaş seçim sonrasına ne diyor?

Yerel seçimler öncesi son Bolu Pazarı'nda fiyatlar ve vatandaşın nabzı ne durumda?

Pazar yayınında, vatandaşlarla yaptığımız röportajlarda, ekonomik sıkıntıdan dert yanan çoğu vatandaş, iktidarın hal böyleyken seçimden sonra kazanırlarsa tekrardan her şeyin kötü olacağını söylediler. Bazı vatandaşlar ise, “vatan hainlerine oy mu verilir? Para dahi almasak iktidardan başkasını desteklemeyiz” diyerek fikir ayrılığına düştüler.

Önümüzdeki hafta Pazar’da bizleri neler bekliyor?

Yerel seçimler öncesi son Bolu Pazarı'nda fiyatlar ve vatandaşın nabzı ne durumda?

Son 2 haftadır Bolu Pazar’ında fiyatların aynı seyirde seyretmesinin ardından bu haftada sabit gidişat devam etti. Önümüzdeki hafta balık yasağının gelmesiyle tezgahların boş olması bekleniyor.  Aynı zamanda yerel seçimler, etiket fiyatlarında değişiklik yapacak mı? Sorusu ise cevapsız kaldı.

Bolu Gündem Gazetesi olarak her hafta Pazartesi günleri canlı yayında sizlerle olmaya devam edeceğiz. https://www.facebook.com/share/v/MYHAUnVCF1hxhuYr/?mibextid=WC7FNe bu linke tıklayarak bu haftaki canlı yayınımızı izleyebilirsiniz.

26 Mar 2024 - 22:00 - Güncel

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