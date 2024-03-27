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Kaymaklı ustası Emin Seven 67 yıldır her Ramazan kendilerine ait imalathanede kaymaklı üretiyor

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Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı isimlerle adlandırılan ancak genelde 'Kaymaklı' ismi ile bilinen yumurta akı ve şekerden yapılan tatlı özellikle Ramazanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kaymaklı ustası Emin Seven 67 yıldır her Ramazan kendilerine ait imalathanede kaymaklı üretiyor mask
Kaymaklı ustası Emin Seven 67 yıldır her Ramazan kendilerine ait imalathanede kaymaklı üretiyor
Kaymaklı ustası Emin Seven 67 yıldır her Ramazan kendilerine ait imalathanede kaymaklı üretiyor
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7'den 70'e herkesin tercih ettiği tatlılar arasında yer alan kaymaklıyı daha çok çocuklar tercih ederken, Son kaymaklı ustalarından 78 yaşındaki Hacı Emin Seven, her Ramazan kendilerine ait imalathanede 67 yıldır kaymaklı imal ettiklerini söyledi.

Mesleğe 1957 yılında başladı

Kaymaklı ustası Emin Seven 67 yıldır her Ramazan kendilerine ait imalathanede kaymaklı üretiyor

Şehirdeki 3 kaymaklı ustasından sadece kendisinin kaldığını ve yeni neslin bu mesleğe çok ilgi duymadığını kaydeden Hacı Emin Seven “Mesleğime 1957 yılında başladım. O zamandan bugünkü gibi fazla tatlı çeşitleri pek yoktu ekseriya baklava türü tatlılar mevcuttu. Kaymaklı yapmaya da o dönemler başladım. Kaymaklının malzemesi yumurta akı ve şeker başka katkı olmaz. Kaymaklı genelde Ramazan’da tercih edilen bir tatlı türüdür. Zaman zaman yurt dışında çalışan gurbetçilerimiz memleketine geldiklerinde kaymaklı alıp götürüyorlar. Kaymaklıyı daha çok çocuklar sever. Bölgede hakiki kaymaklı ustası üç kişiydik şimdi sadece ben kaldım. Kaymaklı yurdun farklı yerlerinde de yapılır isimleri farklı söylenir. Biz kaymaklı derken Ege’de köpük derler. Gençlerin ise bu mesleğe fazla ilgisi yok. Bizim zamanımızda elle yapardık şimdi ise artık makineler yapıyor” diye konuştu.

Kaymaklı sırrı pişirilmesinde

Kaymaklı ustası Emin Seven 67 yıldır her Ramazan kendilerine ait imalathanede kaymaklı üretiyor

Kaymaklının Ramazan’a özgü bir tatlı olduğunu ve 7'den 70'e herkesin yediğini kaydeden diğer bir tatlı ustası Hakan Özdemir ise “47 yıldır mesleğimi yapıyorum. Bu mesleğe 12 yaşında ustaların yaptığını görerek başladım. İlk yaptığım tatlı düz baklava idi. Daha sonra diğer çeşitleri yapmaya başladım. Kaymaklıyı yediden yetmişe herkes yer. Kaymaklı Ramazan’a özgü bir tatlı. Yapılışı sadece şeker ve yumurta beyazından ibaret başka hiçbir şey katılmaz. Önemli yanı ise pişirilişi” diye konuştu.

Unutulmaya yüz tutacak gibi görünüyor

Kaymaklı ustası Emin Seven 67 yıldır her Ramazan kendilerine ait imalathanede kaymaklı üretiyor

Yeni neslin mesleğe pek ilgi duymadığından geleneksel tatlar arasında yer alan kaymaklının unutulmaya yüz tutacağını ifade eden Özdemir, “Yeni nesilde bu mesleğe karşı heves de bir eğilim de yok. Bizim dönemimizde genelde elle yapılırdı şimdi işin içine teknoloji girince daha da farklılaştı. Ustalar yetişmiyor ileride bu mesleğimiz tehlikeye girecek. Usta her yerde var ama şu anda yetişecek eleman yok. Bizim öne çıkan tatlılarımız zamanla unutulacak. Ramazanın öne çıkan tatlıları kaymaklı ve kadayıf. Kaymaklıyı daha çok çocuklar tercih eder. Yeni nesil kaymaklıyı yeni yeni tanımaya başladı. Çocuklar genelde iftardan sonra tepsiyle kaymaklı satarlar” şeklinde konuştu.

# VAR

27 Mar 2024 - 07:00 - Güncel

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