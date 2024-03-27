- Çevre

Pelikanları görmek isteyen hemen oraya gidebilir!..

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Sıcak kıtaların renkli sakinleri pelikanları görmek isteyenler Bolu’ya sadece 1.5 saat mesafede bulunan Ankara'nın Gölbaşı ilçesine gidebilirler. Her yıl Afrika'dan Avrupa'ya göç eden pelikan sürülerine ev sahipliği yapan Gölbaşı’nda Sel Kapanı Baraj Göleti’nde bu güzel kanatlılar şuan mola vermiş sizi bekliyor…

Pelikanları görmek isteyen hemen oraya gidebilir!.. mask
Pelikanları görmek isteyen hemen oraya gidebilir!..
Pelikanları görmek isteyen hemen oraya gidebilir!..
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Sel Kapanı Baraj göleti, nadir görülen bu kuşları ve daha fazlasını doğaseverlere sunuyor. Doğa harikası bu görsel şöleni kaçırmayın. Bolu’ya yaklaşık 150 km uzaklıkta bulunan bu mevkide pelikanları görebilirsiniz…

Göç eden pelikanlar Ankara'da mola veriyor

Pelikanları görmek isteyen hemen oraya gidebilir!..

Her yıl sıcak mevsimlerin yaşandığı kıtalara göç eden pelikanlar, yazı geçirecekleri bölgelere dönüş yolunda Ankara'nın Sel Kapanı Baraj göletine uğruyor. Bu durak, Türkiye'nin besin açısından zengin sulak arazileri sayesinde birçok kuş türüne geçici yuva oluşturuyor.

Türkiye'nin Göçmen Kuş Cenneti

Pelikanları görmek isteyen hemen oraya gidebilir!..

Türkiye, stratejik konumuyla, yaz aylarında Afrika'dan Avrupa'ya uzanan göç yolları üzerinde önemli bir durak. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı göleti ise, bu göçmen kuşların uğrak yerlerinden biri haline geliyor. Gölet, pelikanların yanı sıra kız kuşu, çulluk, telli turna ve martı gibi birçok kuş türünü ağırlıyor.

Ankara'nın az bilinen doğa harikası

Pelikanları görmek isteyen hemen oraya gidebilir!..

Ankara merkezine sadece 30 kilometre uzaklıkta yer alan bu göl, birçok vatandaş tarafından henüz keşfedilmiş değil. Ancak, burası pelikanlar başta olmak üzere, birçok kuş türü için önemli bir sığınak sunuyor.

70 yaşında pelikanla tanışmak

Pelikanları görmek isteyen hemen oraya gidebilir!..

Gölbaşı'nda yaşayan Mehmet Doğan, 70 yaşında ilk defa pelikan gördüğünü belirtiyor. Doğan, bu nadir görülen kuşları herkesin görmesi gerektiğini, ancak zarar vermeden bu güzelliğin korunması gerektiğini vurguluyor.

Pelikanların sıradaki durağı: Ege Bölgesi

Pelikanları görmek isteyen hemen oraya gidebilir!..

Kanca şeklindeki üst gaga ve alt gagaya bağlı büyük bir keseyle tanınan pelikanların, Ankara'daki mola verdikten sonra sıradaki durağının Ege Bölgesi'ndeki sulak araziler olması bekleniyor.

Doğa koruma bilinci ve pelikanlar

Pelikanları görmek isteyen hemen oraya gidebilir!..

Bu olay, doğa koruma bilincinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Nadir görülen bu kuş türlerinin korunması, doğal yaşamın sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip. Ankara'nın bu misafirleri, doğanın korunması gerektiğinin canlı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor.

# Türkiye

27 Mar 2024 - 08:00 - Çevre

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