27 Mar 2024 - 09:00- Güncel G:

Kuzu Göbeği 900 lira, Kanlıca 500 lira

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Bahar yağmurlarının ardından Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bulunan Madra Dağı'nda yetişen kuzu göbeği mantarı, kilosu 900 TL'ye varan fiyatıyla altınla yarışıyor. Mantara düşkünlüğü ile bilinen Bolulular ise meşhur Bolu Kanlıca Mantarını kilosu 500 liradan alıyor…

Kuzu Göbeği 900 lira, Kanlıca 500 lira mask
Kuzu Göbeği 900 lira, Kanlıca 500 lira
Kuzu Göbeği 900 lira, Kanlıca 500 lira
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Baharın müjdecisi: Kuzu Göbeği Mantarı

Kuzu Göbeği 900 lira, Kanlıca 500 lira

Madra Dağı'nın eteklerinde, bahar yağmurlarıyla birlikte ortaya çıkan kuzu göbeği mantarı, bölge halkı için heyecan verici bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Bu değerli mantar, yerel ekonomiye can suyu oluyor.

Altın değerinde bir mantar

Kuzu Göbeği 900 lira, Kanlıca 500 lira

Kuzu göbeği mantarının kilosu, 900 TL'ye kadar ulaşan fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu, mantarın nadir bulunması ve toplanmasının zorluğu gibi faktörlerle açıklanıyor. Kuzu göbeği, bölgede "doğanın altını" olarak kabul ediliyor.

Köylüler için gelir kapısı

Kuzu Göbeği 900 lira, Kanlıca 500 lira

Burhaniye ilçesinde yaşayanlar için kuzu göbeği mantarı, önemli bir gelir kaynağına dönüşmüş durumda. Köylere alıcılar akın ederken, bazı yerel sakinler de bu fırsatı değerlendirerek mantarları pazarlarda satmaya başladı.

Pazarda Kuzu Göbeği rüzgarı

Kuzu Göbeği 900 lira, Kanlıca 500 lira

Hatice Karakaya gibi yerel satıcılar, kuzu göbeği mantarının pazardaki popülerliğinden bahsediyor. Karakaya, mantarın yağmurlarla birlikte çıkmaya başladığını ve köyde pek çok insanın bu işten gelir sağladığını belirtiyor.

Bolu'da mantar ekonomisi

Kuzu Göbeği 900 lira, Kanlıca 500 lira

Bolu, orman varlığı ve doğal güzellikleriyle ünlü bir il olarak kanlıca gibi diğer mantar türlerine de ev sahipliği yapıyor. Özellikle Bolu Kanlıca Mantarının en lezzetli türleri Bolu’da kilosu 500 TL gibi daha düşük bir fiyattan alıcı buluyor.

Doğal lezzetlerin peşinde

Kuzu Göbeği 900 lira, Kanlıca 500 lira

Kuzu göbeği mantarı ve Kanlıca Mantarı lezzeti ve sağlık açısından faydalarıyla gurme mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu mantarın toplanması ve satışı, bölge halkı için sürdürülebilir bir ekonomik aktivite sunuyor ve doğal lezzetlerin korunmasına katkı sağlıyor.

# Sağlık, gelir

27 Mar 2024 - 09:00 - Güncel

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