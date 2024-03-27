27 Mar 2024 - 10:00- Yaşam G:

Kirpilerin doğaya bıraktığı dikenler, afetzede kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

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El sanatları eğitmeni Çiğdem Fakı’nın eğitim verdiği 33 afetzede kadın, kirpi okunu kullanarak rölyef tablolarını ortaya çıkarıyor. Fakı, dayanışma gönüllüleri çadırında 33 afetzede kadına, kirpi okuyla rölyef tablo yapma eğitimi veriyor.

Kirpilerin doğaya bıraktığı dikenler, afetzede kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor mask
Kirpilerin doğaya bıraktığı dikenler, afetzede kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor
Kirpilerin doğaya bıraktığı dikenler, afetzede kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay’da afetzede vatandaşların hayata tutunması için çeşitli eğitimler veriliyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi’nde yakalanan 42 yaşındaki Çiğdem Fakı’nın, depremde evi ve el sanatları atölyesi ağır hasar almıştı. Kısa sürede ilgi odağı olan kursta afetzede kadınlar, unutulmaya yüz tutan kirpi okuyla rölyef tablo yapımını gün yüzüne çıkıyor.

Kirpilerin doğaya bıraktığı dikenler, afetzede kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

Rölyef sanatı, ince bir işçilik

Kirpilerin doğaya bıraktığı dikenler, afetzede kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

Rölyef sanatının Osmanlı dönemine dayandığını belirten eğitmen Fakı, “Rölyef sanatı Osmanlı'ya dayanmaktadır. İnce bir işçilik ve motiflerin birleştirildiği bir üslup içerir. Rölyef sanatı çok kıymetli bir sanattır. Biz rölyef sanatını günümüzde kirpi okuyla yapıyoruz. Kirpi okunun özelliği ise hattatta kullanılır, hattatta mürekkebi tutmaması ve dayanıklı olması ince bir ayrıntıdır” dedi.

Motiflerin birleştirildiği bir üslup

Kirpilerin doğaya bıraktığı dikenler, afetzede kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

Kirpi okuyla rölyef tablo yapımının unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Fakı, “Kirpi oku döküm rölyefi kullanırken, ahşap üzerine 9 kat tutkalla, ince bir işçilikle, sabırla ilerliyoruz. Biz kirpi oklarını doğadan, kirpilere hiçbir zarar vermeden elde ediyoruz. Kirpilerin doğaya attığı okları çiftçilerin ve köylülerin yardımıyla kirpilerin okları bize ulaşıyor. Kirpi oku, döküm rölyef sanatı unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımız arasındadır. Gelenekli ustalar tarafından yapılır. Ben kendim de gelenekli bir ustayım. Ustalardan öğrenip kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bu sanat çok huzur veriyor

Kirpilerin doğaya bıraktığı dikenler, afetzede kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

Rölyef sanatının kendisine huzur verdiğini ve mutlu hissettirdiğini söyleyen 66 yaşındaki afetzede Atiye Elmas “Deprem sonrası yaşadığımız sıkıntıları bertaraf etmek için halk eğitimin açmış olduğu el sanatları kursunda Çiğdem Fakı hocamızın kirpi okuyla rölyef sanatına katıldım. Bu kirpi oku, rölyef sanatı gerçekten çok hassas, ince bir sanattır. İnsana derinlik katıyor ve huzur veriyor. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olması da beni cezbetti. Bu rölyefin ahşap, kağıt, metal aksamı üzerine yapılanı var ama içlerinde en zor olanı kirpi okuyla yapılan rölyeftir. Bu çalışma bana çok huzur veriyor ve mutlu hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

# VAR

27 Mar 2024 - 10:00 - Yaşam

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