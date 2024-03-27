Sakarya'da Kutsal Emanetlere büyük ilgi

Sakarya'da Kutsal Emanetlere yoğun ilgi
Sakarya Sanat Galerisi'nde iş insanı Erol Güzel'in desteğiyle açılan kutsal emanetler sergisi, Ramazan ayı boyunca ziyaretçilere açık kalıyor. Sergide, Hz. Muhammed'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleri, Kadem-i Şerif ve diğer kutsal parçalar sergileniyor, ziyaretçilerin ruhani bir deneyim yaşaması sağlanıyor.
Viyana'da Bekleyiş: 40 Bin Kişi Kutsal Emanetleri Görmek İstiyor
Erol Güzel, serginin büyük bir ilgi gördüğünü ve Viyana'da da yaklaşık 40 bin kişinin kutsal emanetleri görmek için sabırsızlandığını belirtti. Avrupa'nın bir sonraki sergi yeri olabileceğini ifade eden Güzel, serginin uluslararası bir ilgi çektiğini vurguladı.
"Hizmetkarlık Yapıyorum" diyor Erol Güzel
Emanetlerin hizmetkarı olduğunu söyleyen Erol Güzel, sergiyi Müslüman kardeşlerine ücretsiz olarak sunmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini ifade etti. Güzel, serginin sadece bedenen değil, ruhen de ziyaretçileri etkilediğini belirtti.
En çok ilgi gören Kutsal Emanetler
Sergide, Hz. Muhammed'e ait Sakal-ı ve Saç-ı Şerifler ile Hücre-i Saadet Örtüsü en çok ilgi çeken parçalar arasında yer alıyor. Güzel, ziyaretçilerin bu emanetlere gösterdiği ilginin kendisinde özel duygular uyandırdığını söyledi.
Kutsal Emanetlerin özel özellikleri
Güzel, Sakal-ı ve Saç-ı Şeriflerin ziyaret edildikçe uzama özelliğine sahip olduğunu belirtti. Hücre-i Saadet Örtüsü'nün ise zaman geçmesine rağmen hala kokusunu koruduğunu ifade etti. Bu özellikler, serginin mistik bir atmosfer taşımasına katkı sağlıyor.
Gelecekteki sergiler ve planlar
Erol Güzel, Viyana'daki büyük ilgiyi göz önünde bulundurarak, serginin bir sonraki durağının Avrupa olabileceğini düşündüğünü belirtti. Kutsal emanetlerin daha fazla insan tarafından ziyaret edilmesi ve ruhani deneyimin paylaşılması hedefleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.