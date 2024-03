Vusal İskenderli'den Boluspor için çarpıcı açıklamalar

Boluspor ve Azerbaycan Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Vusal İskenderli, futbol arenasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Azerbaycan Sitesi ile yaptığı röportajda, "FIFA series - Edition 2024" projesi kapsamında Moğolistan'a karşı elde edilen kritik 1-0'lık galibiyeti ve Boluspor'daki kariyerini değerlendirdi.

Rakibe saygı tam, gol ise zor geldi

İskenderli, Moğolistan karşısında alınan zorlu galibiyeti, "Maç öncesi favori olarak gösterilmemize rağmen, her zaman tüm rakiplere saygı gösteriyoruz. Moğolistan savunma ağırlıklı bir oyun sergiledi, bu da gol bulmamızı zorlaştırdı. Ancak, sonunda istediğimiz sonucu elde etmeyi başardık" sözleriyle özetledi. Ayrıca, taraftarlara destekleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Her rakibe ciddiyetle yaklaşım

İskenderli, takım olarak her zaman her rakibe ciddiyetle yaklaştıklarını ve teknik heyetin oyuna mükemmel hazırlık yaptığını vurguladı. "Rakibi ciddiye almama gibi bir durum söz konusu değil. Her maça maksimum konsantrasyonla çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Boluspor'a olan bağlılık ve Süper Lig hedefi

Vusal İskenderli, Boluspor'daki kariyeri hakkında da konuştu. Kendisinin Egnatiya'daki performansının Boluspor'dakinden daha iyi olduğuna dair görüşlere saygı duyduğunu belirterek, "Attığım goller insanların fikirlerini etkileyebilir. Ancak Boluspor'da her şeyi çok seviyorum. Kendimi burada iyi hissediyorum ve sistemimiz farklı. Zamanla gollerim ve asistlerim gelecek. Önemli olan, Süper Lig'e yükselmek için play-off maçlarına hazır olmamız" dedi.

Boluspor’da hedef Süper Lig

Boluspor, Vusal İskenderli'nin de katkılarıyla ligdeki pozisyonunu sağlamlaştırmaya ve Süper Lig hedefine ulaşmak için mücadelesini sürdürüyor. İskenderli'nin performansı ve takıma olan bağlılığı, taraftarlar ve futbol camiası tarafından takdirle karşılanıyor.