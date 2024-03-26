26 Mar 2024 - 15:50- Spor G:

Vusal İskenderli'den Boluspor için çarpıcı açıklamalar

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Azerbaycan Milli Takımı ve Boluspor'un yıldızı Vusal İskenderli, Moğolistan galibiyeti ve Boluspor'a olan bağlılığını anlattı. Süper Lig hedefi ve takıma olan inancını vurguladı.

Vusal İskenderli'den Boluspor için çarpıcı açıklamalar mask
Vusal İskenderli'den Boluspor için çarpıcı açıklamalar
Vusal İskenderli'den Boluspor için çarpıcı açıklamalar
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Boluspor ve Azerbaycan Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Vusal İskenderli, futbol arenasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Azerbaycan Sitesi ile yaptığı röportajda, "FIFA series - Edition 2024" projesi kapsamında Moğolistan'a karşı elde edilen kritik 1-0'lık galibiyeti ve Boluspor'daki kariyerini değerlendirdi.

Vusal İskenderli'den Boluspor için çarpıcı açıklamalar

Rakibe saygı tam, gol ise zor geldi

İskenderli, Moğolistan karşısında alınan zorlu galibiyeti, "Maç öncesi favori olarak gösterilmemize rağmen, her zaman tüm rakiplere saygı gösteriyoruz. Moğolistan savunma ağırlıklı bir oyun sergiledi, bu da gol bulmamızı zorlaştırdı. Ancak, sonunda istediğimiz sonucu elde etmeyi başardık" sözleriyle özetledi. Ayrıca, taraftarlara destekleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Vusal İskenderli'den Boluspor için çarpıcı açıklamalar

Her rakibe ciddiyetle yaklaşım

İskenderli, takım olarak her zaman her rakibe ciddiyetle yaklaştıklarını ve teknik heyetin oyuna mükemmel hazırlık yaptığını vurguladı. "Rakibi ciddiye almama gibi bir durum söz konusu değil. Her maça maksimum konsantrasyonla çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vusal İskenderli'den Boluspor için çarpıcı açıklamalar

Boluspor'a olan bağlılık ve Süper Lig hedefi

Vusal İskenderli, Boluspor'daki kariyeri hakkında da konuştu. Kendisinin Egnatiya'daki performansının Boluspor'dakinden daha iyi olduğuna dair görüşlere saygı duyduğunu belirterek, "Attığım goller insanların fikirlerini etkileyebilir. Ancak Boluspor'da her şeyi çok seviyorum. Kendimi burada iyi hissediyorum ve sistemimiz farklı. Zamanla gollerim ve asistlerim gelecek. Önemli olan, Süper Lig'e yükselmek için play-off maçlarına hazır olmamız" dedi.

Vusal İskenderli'den Boluspor için çarpıcı açıklamalar

Boluspor’da hedef Süper Lig

Boluspor, Vusal İskenderli'nin de katkılarıyla ligdeki pozisyonunu sağlamlaştırmaya ve Süper Lig hedefine ulaşmak için mücadelesini sürdürüyor. İskenderli'nin performansı ve takıma olan bağlılığı, taraftarlar ve futbol camiası tarafından takdirle karşılanıyor.

Vusal İskenderli'den Boluspor için çarpıcı açıklamalar

 

 

 

 

26 Mar 2024 - 15:50 Bolu- Spor

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Yorumlar

(1)
01

Efendi Holigan - Ne zaman Vusal? Ne zaman gol atacaksın? Topu topu 7 maç kaldı, bu hafta Gençlerbirliği maçından başla mesela. Mesir macunu mu yiyeceksin? Redbull mu içeceksin? Bir an önce patlama yapmanı bekliyor taraftar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mart 16:17

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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