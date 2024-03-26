Manisa FK'nın genç yetenekleri U14 Milli Takımı'nda!

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, ulusal sahnede büyük bir başarıya imza atarak, futbol akademisinden yetişen üç genç yeteneği Türkiye U14 Milli Futbol Takımı'na gönderdi.

3 genç oyuncuya milli davet

Genç kaleci Burak Efe Adıgüzel, defansın güvenilir ismi Oğuzhan Yurtdaş ve yetenekli defans oyuncusu Eymen Baydar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 5 ve 8 Nisan tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te oynanacak olan hazırlık maçları için aday kadroya davet edildi. Bu önemli gelişme, Manisa Futbol Kulübü'nün futbolcu yetiştirme konusundaki uzmanlığını ve gençlere yatırım yapma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Manisa FK'nın akademik başarısı

Manisa FK, genç yetenekleri sayesinde, Türkiye U14 Milli Takımı'na en fazla oyuncu gönderen kulüpler arasında yer alarak büyük bir onur kazandı. Bu başarı, kulübün akademik yapısının gücünü ve genç futbolcuları ulusal seviyede rekabet edebilecek düzeye getirme konusundaki başarısını kanıtlar nitelikte. Manisa Futbol Kulübü Akademisi'nin disiplinli, sistematik ve bilimsel yaklaşımı, genç oyuncuların hem fiziksel hem de taktiksel olarak gelişimini maksimize etmeyi hedefliyor.

Geleceğin yıldızları Manisa FK'dan çıkıyor

Manisa Futbol Kulübü, genç yeteneklerini milli takımlara kazandırarak, Türk futbolunun geleceğine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyor. Kulüp, genç oyuncularının milli formayı giymesiyle, ulusal ve uluslararası alanda kendini kanıtlama fırsatı buluyor. Manisa FK'nın futbol akademisinden çıkan yetenekler, Türkiye'nin dört bir yanından genç futbolcular için bir ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.