Boluspor’da şok! Yıldız oyuncu milli takımda sakatlandı

Azerbaycan'ın parlayan yıldızı ve Boluspor'un değerli oyuncusu Vusal İskenderli, yoğun futbol takviminin kurbanı oldu. Uluslararası arenada Azerbaycan'ı temsil ederken gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İskenderli, milli takım antrenmanında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Moğolistan maçında sahne almıştı

Azerbaycan milli takımının, dünya hazırlık maçları kapsamında Moğolistan ile karşı karşıya geldiği mücadelede, 59. dakikada oyuna dahil olan İskenderli, maçın kalan bölümünde sahada kaldı. Azerbaycan'ın bu zorlu karşılaşmayı son dakika golüyle 1-0 kazanmasında İskenderli'nin katkısı gözlerden kaçmadı. Ancak, bu önemli galibiyetin ardından yapılan Bulgaristan maçı hazırlıkları sırasında Boluspor'un başarılı futbolcusu antrenmanda sakatlandı.

Sakatlığın boyutu MR sonrası belli olacak

Yaşanan bu talihsiz olay sonrasında, İskenderli'nin sakatlığının ciddiyeti ve sahalara dönüş süresi hakkında kesin bilgilerin, yapılacak MR tetkikleri sonrasında elde edileceği belirtildi.

Boluspor’da bekleyiş

Sakatlık haberinin ardından Azerbaycan milli takımı ve Boluspor için bekleyiş başladı. İskenderli'nin yokluğunda Azerbaycan milli takımı, Bulgaristan ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı, bu sonuç takımların moralini olumsuz etkiledi.

Arif Asadov'dan İskenderli açıklaması

Azerbaycan milli takımının tecrübeli hocası Arif Asadov, İskenderli'nin sakatlığı ve takımdaki rolü üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Asadov, başarılı futbolcunun sakatlığı nedeniyle Bulgaristan maçında forma giyememesinin takım için büyük kayıp olduğunu ifade etti.