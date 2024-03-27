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Bolu'da MHP'den sanayi esnafına özel iftar buluşması

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Bolu'da gerçekleştirilen özel iftar programında MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak ve parti üyeleri, sanayi esnafıyla bir araya geldi. Durak, esnafla istişare vurgusu yaparak, Bolu için gece gündüz çalışma sözü verdi.

Bolu'da MHP'den sanayi esnafına özel iftar buluşması mask
Bolu'da MHP'den sanayi esnafına özel iftar buluşması
Bolu'da MHP'den sanayi esnafına özel iftar buluşması
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Bolu MHP'den sanayi esnafına iftar daveti

Bolu'da MHP'den sanayi esnafına özel iftar buluşması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Bolu'da sanayi esnafını onurlandıran bir iftar programı düzenledi. Bu özel etkinlik, şehrin tanınmış bir düğün salonunda gerçekleşti ve esnafın yoğun ilgisini çekti.

Parti yöneticileri ve esnaf bir arada

Bolu'da MHP'den sanayi esnafına özel iftar buluşması

İftara, MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Milletvekili İsmail Akgül, Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, belediye ve il genel meclisi üyeleri katıldı. Bu geniş katılım, parti ile sanayi esnafının güçlü bağını gözler önüne serdi.

İlhan Durak'tan esnafa destek mesajı

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, iftarda yaptığı konuşmada, sanayi esnafıyla birlikte olmanın mutluluğunu dile getirdi. Durak, esnafla sürekli istişare halinde olacaklarını ve Bolu için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Bolu'da MHP'den sanayi esnafına özel iftar buluşması

Durak, konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun," ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, iftarın manevi atmosferine de vurgu yapıldı.

Gece gündüz Bolu için çalışma sözü

Belediye Başkan Adayı, Bolu için gece gündüz demeden çalışacaklarını ve genç, dinamik bir ekip ile şehrin yararına olacak işlere imza atacaklarını söyledi. Bu sözler, esnaf ve katılımcılardan büyük takdir topladı.

MHP'nin esnaf ve şehir için planları

İftar programı, MHP'nin sanayi esnafı ve Bolu halkı için olan taahhütlerini bir kez daha teyit etti. İlhan Durak ve parti üyelerinin esnaf ve şehirle ilgili planları, iftar buluşmasında katılımcılarla paylaşıldı.

Bu özel iftar buluşması, MHP'nin Bolu'daki sanayi esnafıyla olan güçlü ilişkisini ve şehir için olan hedeflerini göstermesi açısından önemli bir adım oldu.

# belediye, VAR

27 Mar 2024 - 10:06 Bolu- Güncel

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