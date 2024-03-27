Karadeniz’de fırtınanın hızı 102 kilometreyi buldu: Dev dalgalar sahilleri dövdü

Karadeniz'de etkili olan fırtına sebebiyle sahil şeridinde bulunan ilçelerde deniz taştı. Kastamonu’nun İnebolu, Cide, Doğanyurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde dalgaların boyu 6 metreye kadar ulaştı. Sahili döven dalgaların getirdiği kum ve taşlar Cide ilçesinde yolları kapattı, İnebolu ilçesinde ise sahilde bulunan iş yerleri ve parklar sular altında kaldı.

Fırtınanın hızı saatte 102 kilometreyi buldu.

Karayolları ekipleri sahil şeridindeki yollara denizden taşınan kum ve taşların temizlenmesi için çalışma başlattı. Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Karadeniz sahilindeki ilçelerde esen fırtınanın hızı 102 kilometre/saat'i bulurken, dalgaların boyu da 6 metreye ulaştı.

İnebolu Kaymakamlığından uyarıda bulunuldu

İnebolu Kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Kaymakamlıktan yapılan uyarıda, “Tüm vatandaşlarımızın dikkatine! İlçemizde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle denizin yükselmesinden dolayı Zaferyolu ve İsmetpaşa Caddeleri üzerine park etmiş araç sahiplerinin araçlarının zarar görmemesi için ivedilikle kaldırmaları önemle duyurulur” denildi.

4 ay önce yaşadığımız fırtınayı yine yaşıyoruz

Cide ilçesindeki sahilde Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, “4 ay önce yaşadığımız fırtınayı yine yaşıyoruz. Karadeniz’de dalga yüksekliği neredeyse 10 metre yüksekliğinde Karayolları ekipleri tam kadro çalışmaya devam ediyor, ancak eğer bu şekilde devam ederse sahil yolunu ulaşıma kapatmak zorunda kalırlar. 10 yıl önce bir tahkimat projesi vardı. Ben etkilileri bu proje için ödenek çıkartmaya davet ediyorum. 4 ay önce bu fırtına etkili olmuştu, o zamanda da yürüyüş platformumuz yerle bir olmuştu. Zarar her geçen fırtınada büyüyor” dedi.