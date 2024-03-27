Migros ramazan indirimleriyle coştu! En popüler ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar!

Komili Ayçiçek Yağı'nda Kaçırılmayacak Fırsat

Migros'un bu özel kampanyası, Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre Pet için 2'li alımlarda sunulan avantajlı fiyatla dikkat çekiyor. Tekli fiyatı 194.90 TL olan ürün, 2'li alımlarda kişi başı maliyeti 179.90 TL'ye düşerek, mutfak giderlerinde önemli bir tasarruf sağlıyor. Bu indirim, özellikle büyük miktarlarda ayçiçek yağı tüketen haneler için ideal bir fırsat sunuyor.

Atıştırmalıklarda Büyük İndirim!

Migros, atıştırmalık ürünlerde de benzersiz indirimlerle tüketicileri mutlu ediyor. Ruffles Originals Patates Cipsi 150 gram parti boyu 37.95 TL’den 33.95 TL’ye indirildi. "3 Al 2 Öde" gibi kampanyalar, hem lezzetli atıştırmalıklara erişimi kolaylaştırıyor hem de bütçeyi rahatlatıyor. Ruffles Originals Patates Cipsi ve Lay’s Klasik gibi sevilen ürünlerdeki indirimler, Ramazan akşamlarını daha keyifli hale getiriyor.

İftar ve Sahur İçin Özel İndirimler

Ramazan ayının olmazsa olmazları arasında yer alan Uludağ Ramazan Şerbeti 27.75 TL’den 25 TL’ye indirilirken, sepette ek %25 indirim uygulanıyor. Duru Pilavlık Pirinç 1 KG 37.50 TL’den 27.50 TL’ye düştü. Migros, tüketiciler için cazip indirimler sunuyor. Uludağ Ramazan Şerbeti'nde yapılan fiyat indirimi ve sepette ek %25 indirim, Ramazan sofralarının vazgeçilmez bir parçası olan bu içeceği daha ulaşılabilir kılıyor. Aynı zamanda, Duru Pilavlık Pirinç gibi temel mutfak malzemelerindeki indirimler de dikkat çekiyor.

Temizlik Ürünlerinde De Büyük İndirim!

Migros, ev temizliği ürünlerinde de büyük indirimler yaparak, tüketicilere geniş bir yelpazede tasarruf imkanı sunuyor. Ariel, Pakmaya gibi markaların çeşitli temizlik ürünlerinde yapılan indirimler, ev ihtiyaçlarını karşılarken bütçeyi koruma fırsatı veriyor. Bu kampanyalar, özellikle büyük paketlerde yapılan indirimlerle dikkat çekiyor ve uzun vadede ekonomik bir avantaj sağlıyor.

Stoklarla Sınırlı Fırsatlardan Yararlanın!

Migros'un Ramazan ayına özel sunduğu bu indirimler, sınırlı stoklarla sunuluyor. Bu nedenle, avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Migros mağazaları ve online platformlar, bu özel indirim döneminde tüketicilere kolay ve ekonomik alışverişin kapılarını