27 Mar 2024 - 12:30- Güncel G:

Migros ramazan indirimleriyle coştu! En popüler ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar!

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Ramazan ayında Migros, tüketicilere özel hazırladığı katolog ile mutfak ve ev ihtiyaçlarında büyük indirim fırsatları sunuyor. Gerek fiziksel mağazalarında gerekse online platformlarında geçerli olacak bu indirimler, 23 Mart 2024 tarihinden itibaren başlayarak, Komili Ayçiçek Yağı, deterjanlar, atıştırmalıklar ve çok daha fazlasını kapsıyor. Bu özel indirim dalgası, hem Ramazan ayının bereketini yansıtıyor hem de tüketicilerin bütçesine katkı sağlıyor.

Migros ramazan indirimleriyle coştu! En popüler ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar! mask
Migros ramazan indirimleriyle coştu! En popüler ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar!
Migros ramazan indirimleriyle coştu! En popüler ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar!
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Komili Ayçiçek Yağı'nda Kaçırılmayacak Fırsat

Migros ramazan indirimleriyle coştu! En popüler ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar!

Migros'un bu özel kampanyası, Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre Pet için 2'li alımlarda sunulan avantajlı fiyatla dikkat çekiyor. Tekli fiyatı 194.90 TL olan ürün, 2'li alımlarda kişi başı maliyeti 179.90 TL'ye düşerek, mutfak giderlerinde önemli bir tasarruf sağlıyor. Bu indirim, özellikle büyük miktarlarda ayçiçek yağı tüketen haneler için ideal bir fırsat sunuyor.

Atıştırmalıklarda Büyük İndirim!

Migros ramazan indirimleriyle coştu! En popüler ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar!

Migros, atıştırmalık ürünlerde de benzersiz indirimlerle tüketicileri mutlu ediyor. Ruffles Originals Patates Cipsi 150 gram parti boyu 37.95 TL’den 33.95 TL’ye indirildi.  "3 Al 2 Öde" gibi kampanyalar, hem lezzetli atıştırmalıklara erişimi kolaylaştırıyor hem de bütçeyi rahatlatıyor. Ruffles Originals Patates Cipsi ve Lay’s Klasik gibi sevilen ürünlerdeki indirimler, Ramazan akşamlarını daha keyifli hale getiriyor.

İftar ve Sahur İçin Özel İndirimler

Migros ramazan indirimleriyle coştu! En popüler ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar!

Ramazan ayının olmazsa olmazları arasında yer alan Uludağ Ramazan Şerbeti 27.75 TL’den 25 TL’ye indirilirken, sepette ek %25 indirim uygulanıyor. Duru Pilavlık Pirinç 1 KG 37.50 TL’den 27.50 TL’ye düştü. Migros, tüketiciler için cazip indirimler sunuyor. Uludağ Ramazan Şerbeti'nde yapılan fiyat indirimi ve sepette ek %25 indirim, Ramazan sofralarının vazgeçilmez bir parçası olan bu içeceği daha ulaşılabilir kılıyor. Aynı zamanda, Duru Pilavlık Pirinç gibi temel mutfak malzemelerindeki indirimler de dikkat çekiyor.

Temizlik Ürünlerinde De Büyük İndirim!

Migros ramazan indirimleriyle coştu! En popüler ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar!

Migros, ev temizliği ürünlerinde de büyük indirimler yaparak, tüketicilere geniş bir yelpazede tasarruf imkanı sunuyor. Ariel, Pakmaya gibi markaların çeşitli temizlik ürünlerinde yapılan indirimler, ev ihtiyaçlarını karşılarken bütçeyi koruma fırsatı veriyor. Bu kampanyalar, özellikle büyük paketlerde yapılan indirimlerle dikkat çekiyor ve uzun vadede ekonomik bir avantaj sağlıyor.

Stoklarla Sınırlı Fırsatlardan Yararlanın!

Migros ramazan indirimleriyle coştu! En popüler ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar!

Migros'un Ramazan ayına özel sunduğu bu indirimler, sınırlı stoklarla sunuluyor. Bu nedenle, avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Migros mağazaları ve online platformlar, bu özel indirim döneminde tüketicilere kolay ve ekonomik alışverişin kapılarını

27 Mar 2024 - 12:30 - Güncel

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