Karadenizli dronlu çobanın teknoloji ile imtihanı

Yenilikçi bir çiftçilik yöntemi

Giresun'un Sultaniye köyünde yaşayan Faruk İlyasoğlu, çiftçilikte teknolojinin gücünden faydalanarak dikkat çekici bir yöntem geliştirdi. İlyasoğlu, evinin balkonundan kontrol ettiği bir drone ile ineklerini ahıra getiriyor.

Hafta sonları ailesine yardım

24 yaşındaki Faruk İlyasoğlu, hafta içi direksiyon eğitmenliği ve elektrik işleriyle meşgul olurken, hafta sonlarını ailesinin yanında, hayvancılıkla uğraştıkları köyde geçiriyor. Ailesine yardım etmek için ilginç bir yöntem bulan İlyasoğlu, dronu hayvanları toplamak için kullanıyor.

Drone ile inekleri bulmak ve toplamak

İlyasoğlu, arazide serbestçe otlamaya bırakılan ineklerini bulmak için drone kullanmaya başladı. Drone ile ineklerin yerini tespit eden İlyasoğlu, daha sonra onları bir araya getirip evinin altındaki ahıra yönlendiriyor.

Sosyal medyada büyük ilgi

Bu yenilikçi yöntemi sosyal medya hesabından paylaşan İlyasoğlu, kısa sürede milyonlarca kişinin ilgisini çekti. Paylaştığı videolar, teknolojiyi geleneksel çiftçilikle birleştiren yaratıcı bir yöntem olarak büyük beğeni topladı.

Zorlu coğrafyada hayvan bulmanın kolay yolu

İlyasoğlu, Giresun'un zorlu coğrafyasında hayvanları bulmanın güçlüklerine dikkat çekerek, "Bazen günlerce hayvanlarımızı aramak zorunda kalıyoruz. Drone kullanarak hem zaman kazanıyoruz hem de hayvanları kolayca bulup ahıra getirebiliyoruz," dedi.

Annenin şaşkınlığı ve teknolojinin gücü

İlyasoğlu'nun annesi, ilk başta ineklerin kendiliğinden ahıra döndüğünü düşünmüş. Ancak Faruk İlyasoğlu'nun teknolojik bir yardım ile bu işi başardığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşamış. Bu hikaye, teknolojinin geleneksel çiftçilik yöntemlerine nasıl entegre edilebileceğinin ilginç bir örneğini sunuyor.

Faruk İlyasoğlu'nun hikayesi, teknoloji ve geleneksel çiftçilik yöntemlerinin birleşebileceğini göstererek, modern zamanlarda çiftçiliğin nasıl daha verimli hale getirilebileceğine dair ilham verici bir örnek oluşturuyor.