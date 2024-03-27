İlhan Durak'tan Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi sözü

İlhan Durak'tan Bolu'ya eğitim yatırımı vaadi
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim öncesi dönemde aile ziyaretleriyle dikkat çekiyor. Durak, yeni anne ve baba olmuş aileleri ziyaret ederek, onlara 'Zihin Gelişimi ve Kültür Aktarım Seti' hediye ediyor ve Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (EÇEM) projesi hakkında bilgilendirme yapıyor.
Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi'nin önemi
Durak, 0-3 yaş arası çocukların zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişimine büyük önem veriyor. Bu yaş grubundaki çocukların beyin gelişiminin %80-%90'ının tamamlandığını belirten Durak, erken yaşta eğitimin önemine vurgu yapıyor. EÇEM ile Bolu'da bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Zihin gelişimi ve kültür aktarım seti
Durak'ın ailelere sunduğu 'Zihin Gelişimi ve Kültür Aktarım Seti', çocukların ve ebeveynlerin gelişimine katkıda bulunacak özel kaynaklardan oluşuyor. Bu set, dünya çapında kabul görmüş eserleri içeriyor ve alanında uzman isimler tarafından hazırlanıyor.
Toplumsal eğitimde çığır açacak projeler
Durak, EÇEM'in yanı sıra çocuk kütüphanesi kurmayı da planlıyor. Kütüphanede aileler ve çocuklar için ortak etkinlik alanları, tiyatro ve görsel etkinlikler, resim, masal anlatımı ve müzik atölyeleri gibi çeşitli eğitim ve etkinlikler sunulacak.
Eğitime katılımcı yaklaşım
Durak'ın projeleri, üniversite, milli eğitim müdürlüğü, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü gibi kurumlarla iş birliği içinde gerçekleştirilecek. Bu yaklaşım, toplumun tüm kesimlerinin eğitime katılımını ve çocukların her yönden desteklenmesini amaçlıyor.
Bolu için eğitim vizyonu
İlhan Durak, Bolu'da eğitim alanında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. EÇEM ve çocuk kütüphanesi projeleriyle, çocukların ve ailelerin eğitimine yönelik kapsamlı bir destek sağlamayı ve Bolu'yu eğitimde örnek bir kent haline getirmeyi amaçlıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.