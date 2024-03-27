Ekonomi uzmanının dediği gibi olacak mı?

Altın piyasasında beklenen normalleşme

Uzun süredir emtia piyasalarında yaşanan anormal işçilik maliyetleri nedeniyle altın sahipleri zor günler geçiriyordu. Ancak, sektörün önde gelen isimlerinden İslam Memiş, sarrafiye grubu altınlardaki makas aralığının yarından itibaren normalleşmeye başlayacağını açıkladı.

İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına önemli uyarılar

Altın ve para piyasalarının deneyimli ismi Memiş, altın fiyatlarında bu hafta beklenen gelişmeler hakkında bilgi verirken, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Güvenli liman olarak görülen altın, özellikle Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle yatırımcıların ilgi odağı olmuştu.

Yeni ekonomi yönetiminin altın hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülüğünde göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi, altın ve döviz talebini dengelemek amacıyla 2023 yılında başlattığı kısıtlayıcı uygulamaları 2024'te de sürdürmüştü. Bu adımlar, piyasada önemli değişikliklere yol açtı.

Altın üretim ve ithalatındaki kısıtlamalar esnetilecek

Türkiye'nin altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'da yaşanan talep yoğunluğu ve üretim ile ithalata getirilen kısıtlamalar, işçilik maliyetlerinde büyük artışlara neden olmuştu. Memiş, bu kısıtlamaların yakın zamanda hafifletileceğinin müjdesini verdi.

Altında yeni bir dönem başlıyor

Memiş, "Altın üretiminde ve işçilik tarafında artık bir problemle karşılaşmayacaksınız. İthalat sorununun çözülmesiyle birlikte gram altın tarafındaki sıkıntılar da sona erecek," diyerek altın piyasasında yeni bir dönemin başlayacağını işaret etti.

Devletin altın piyasasındaki etkisi

Yakın zamanda devletin altın piyasasına müdahalesinin etkilerini göreceğimizi belirten Memiş, üretim ve işçilik tarafında yaşanan sorunların çözüleceğini ve altın fiyatlarında bir normalleşme sürecinin başlayacağını vurguladı. Bu gelişmeler, altın yatırımcıları için olumlu haberler olarak değerlendiriliyor.