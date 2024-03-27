27 Mar 2024 - 13:00- Ekonomi G:

Ekonomi uzmanından çarpıcı tahmin: seçimler sonrası dolar neden yükselecek?

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Ekonomist Selçuk Geçer, seçim sonrası döviz piyasasında yaşanacak değişiklikleri değerlendiriyor. Doların yükselişi, faiz oranları ve altın fiyatlarındaki gelişmelerle ilgili kapsamlı analizimizi keşfedin.

Ekonomi uzmanından çarpıcı tahmin: seçimler sonrası dolar neden yükselecek? mask
Ekonomi uzmanından çarpıcı tahmin: seçimler sonrası dolar neden yükselecek?
Ekonomi uzmanından çarpıcı tahmin: seçimler sonrası dolar neden yükselecek?
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Selçuk Geçer, seçimlerin ardından döviz kurlarında yaşanacak potansiyel değişimlere dikkat çekerken, doların değerinde beklenen yükselişi ve ekonomik dinamikleri analiz etti. İşte, Geçer’in seçim sonrası tahminleri.

Doların Yükselişe Geçiş Sinyalleri

Ekonomi uzmanından çarpıcı tahmin: seçimler sonrası dolar neden yükselecek?

Merkez Bankası'nın Faiz Hamlesi ve Döviz Piyasasındaki Dalgalanmalar

Türkiye Merkez Bankası'nın faiz oranlarını %50 seviyesine çıkarmasıyla döviz ve altın piyasasında bir düşüş trendi gözlemlendi. Bu durum, yatırımcılar arasında çeşitli endişelere yol açtı.

Selçuk Geçer'den Dolar Tahmini

Ekonomi uzmanından çarpıcı tahmin: seçimler sonrası dolar neden yükselecek?

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, piyasadaki panik havasının yersiz olduğunu belirterek, dolar ve altın üzerine yeni rekor tahminlerini paylaştı. Geçer'e göre, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, dolara ve altına olan talebi artıracak. Altının ons fiyatı şu an 2100 doları aşarken, gram altın fiyatı da yükselişini sürdürüyor.

Doların Düşüşü Türkiye İçin İyi DeğilEkonomi uzmanından çarpıcı tahmin: seçimler sonrası dolar neden yükselecek?

Geçer, doların düşüşüne ilişkin yaygın görüşlere katılmıyor. Doların aslında düşmediğini, kısa süreliğine 31.90 TL seviyelerine geriledikten sonra tekrar yükselişe geçtiğini ifade ediyor. Ekonomist, doların düşüşünün Türkiye ekonomisi için olumlu olmadığını, Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla doların yükselişinin bir süreliğine frenlendiğini ancak bu durumun doların değer kaybetmesi anlamına gelmediğini vurguluyor.

Doların Gerçek Değeri ve Beklenen Yükseliş

Ekonomi uzmanından çarpıcı tahmin: seçimler sonrası dolar neden yükselecek?

Selçuk Geçer, doların şu anki fiyatının kümülatif enflasyonla kıyaslandığında oldukça düşük olduğunu belirtiyor. Resmi enflasyon rakamlarına göre doların değeri 50 TL civarında olmalı iken, ENAG gibi bağımsız enflasyon hesaplamalarına göre 60-70 TL arasında, halkın yaşadığı gerçek enflasyonla hesaplandığında ise çok daha yüksek seviyelerde olması gerektiğini söylüyor.

# Türkiye, yol

27 Mar 2024 - 13:00 - Ekonomi

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