Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde langırtın şampiyonları belli oldu

Kıbrıscık ilçesinde düzenlenen ilk Langırt Turnuvası, çocuk ve gençlerin yoğun ilgisine sahne oldu. İlçe Kaymakamı A. Berkay Deniz ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşen ödül töreni, katılımcılar için unutulmaz anlar yaşattı.

Langırt ile gençler harekete geçiyor

İlçe çocuk ve gençlerini spor salonlarına çekmek ve serbest zamanlarını sağlıklı aktivitelerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Langırt Turnuvası, spora olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. Spor kompleksine yeni kazandırılan Langırt masaları, gençlerin rekabetçi ruhunu harekete geçiriyor.

Erkekler kategorisinde kıyasıya rekabet

Erkekler kategorisinde, Deniz Altok zirveye çıkarak şampiyonluğu kazandı. Turnuvada ikinciliği Gökhan Bağlan ve Fırat Belin elde ederken, üçüncülük koltuğuna ise Poyraz Çağında ve Egemen Tekindor oturdu. Genç sporcuların performansı, izleyenleri adeta büyüledi.

Kızlar kategorisi şampiyonları göz doldurdu

Kızlar kategorisinde ise İrem Su Can ve Beren Su Can ikilisi, muhteşem bir uyum ve başarı göstererek turnuvanın şampiyonu oldu. İkinci sırada yer alan Rabia Nur Gonca ve Meryem Aydoğan da kıyasıya mücadele etti. Üçüncülüğü ise Ceylin Beril Ertürk ve Hazal Saadet ikilisi kazandı, turnuvaya renk katan bir diğer başarılı ekip oldu.

Mücadelelerin ardından ödül töreni

İki gün süren mücadelenin ardından başarı gösteren sporculara madalya ve kupaları, ilçenin önde gelen isimleri tarafından verildi. Kıbrıscık Kaymakamı A. Berkay Deniz, Gençlik ve Spor Müdür Vekili, Milli Eğitim Müdürü İhsan Kazanç, Yazı İşleri Müdürü Orhan Çetin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Ercan ve Fitness Antrenörü Volkan Toraman, ödülleri sahiplerine takdim etti.

Topluluk ruhu ve sporun gücü

Ödül töreninin ardından Kıbrıscık Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Aykut Karakuzu, diğer branşların sporcuları ve veliler de dahil olmak üzere bir toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Bu etkinlik, ilçe sakinleri arasında topluluk ruhunu güçlendirirken, çocukların ve gençlerin sporla iç içe bir yaşam sürmelerinin önemini vurguluyor.