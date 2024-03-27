Süper Mario olarak kafasına zıpladı şimdi de açıkça meydan okudu

Geçtiğimiz günlerde Süper Mario videosunda rakiplerinin yanısıra SONAR Araştırma’nın sahibi Hakan Bayrakçı’nın da kafasına zıplayarak puan toplayan ve Bolu Belediye binasına giren MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak yaptığı açıklama ile Bayrakçı’ya açıkça meydan okudu.

İlhan Durak'tan Hakan Bayrakçı'ya meydan okuma

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, SONAR Araştırma firmasının sahibi Hakan Bayrakçı'ya önemli bir meydan okuma yöneltti. Bayrakçı'nın yaptığı bir kamuoyu araştırmasında, mevcut Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın seçimleri yüzde 56 oranında kazanacağını iddia etmesi üzerine Durak, bu sonuçların doğruluğunu sorguladı.

Anket sonuçları ve siyasi tahminler

SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, bir canlı yayında Tanju Özcan'ın seçimleri büyük bir farkla kazanacağını öne sürdü. Bu iddialar, MHP adayı İlhan Durak tarafından sert bir dille eleştirildi. Durak, Bayrakçı'ya anket sonuçlarının yanlış çıkması durumunda anketçilik kariyerini sonlandırıp sonlandırmayacağını sordu.

Bolu'da siyasi rekabet kızışıyor

Bolu'da siyasi atmosfer, SONAR Araştırma'nın anket sonuçlarıyla birlikte daha da ısındı. İlhan Durak, Tanju Özcan'ın geçmişteki siyasi vaatlerini ve seçim stratejilerini ele alarak, Özcan'ın bu seferki seçimlerde de benzer bir durumla karşılaşacağını öne sürdü.

Algı ve propaganda üzerine tartışmalar

Durak, Tanju Özcan'ın algı ve propaganda konusunda ustalaşmış bir siyasetçi olduğunu belirtti. Bu seferki seçimlerde de Özcan'ın algı yaratmak amacıyla Hakan Bayrakçı'yı öne sürdüğünü iddia etti. Durak, Bayrakçı'nın anket sonuçlarının gerçek dışı olduğunu ve bu durumun seçim sonuçlarına yansıyacağını savundu.

Anket sonuçlarının doğruluğu test edilecek

İlhan Durak'ın meydan okuması, Bolu'daki seçim atmosferini daha da gerilimli hale getirdi. Durak, anket sonuçlarının yanlış çıkması halinde Hakan Bayrakçı'nın mesleki geleceğini sorgulayarak, bu durumun anketçilik sektöründe yeni bir tartışma başlatabileceğini öne sürdü. Bu iddialı duruş, Bolu'daki seçim yarışını yakından takip edenler için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.