28 Mar 2024 - 10:00- Yaşam G:

Yaşlı nüfus alarm veriyor! Bolu ve Türkiye'den dikkat çeken veriler

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Türkiye ve Bolu'daki yaşlı nüfusun son beş yılda %22,6 artarak 8 milyon 451 bin 669'a ulaştığı açıklandı. 2023 verilerine göre, Bolu'da yaşlı nüfus oranı %14,5 ile dikkat çekiyor. Tek başına yaşayan yaşlıların sayısı ve yaşlılıkta cinsiyet dağılımı gibi önemli istatistikler, haberimizde…

Yaşlı nüfus alarm veriyor! Bolu ve Türkiye'den dikkat çeken veriler mask
Yaşlı nüfus alarm veriyor! Bolu ve Türkiye'den dikkat çeken veriler
Yaşlı nüfus alarm veriyor! Bolu ve Türkiye'den dikkat çeken veriler
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verileri, Türkiye'nin yaşlı nüfusunun hızla arttığını gösteriyor. 2023 yılı itibarıyla, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %9,9'a yükseldi. Bu artış, özellikle Bolu gibi illerde daha da belirginleşiyor. Bolu'da yaşlı nüfus, toplam nüfusun %14,5'ini oluşturuyor. Bu oran, Türkiye genelindeki yaşlı nüfus oranının üzerinde.

Bolu'da Yaşlı Nüfusun Durumu

Yaşlı nüfus alarm veriyor! Bolu ve Türkiye'den dikkat çeken veriler

Bolu, 46 bin 582 yaşlı nüfusu ile dikkat çekiyor. Yaşlı nüfusun cinsiyet dağılımı incelendiğinde, kadınların oranı %16,0 iken, erkeklerin oranı %13,0 olarak belirlendi. Bu veriler, Bolu'da yaşlı kadın nüfusunun, erkek nüfusuna göre daha fazla olduğunu gösteriyor.

Türkiye Genelinde Yaşlı Nüfus Artışı

Yaşlı nüfus alarm veriyor! Bolu ve Türkiye'den dikkat çeken veriler

Türkiye genelinde yaşlı nüfus, son beş yılda %22,6 artarak 8 milyon 451 bin 669 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında %12,9'a, 2040 yılında %16,3'e, 2060 yılında %22,6'ya ve 2080 yılında %25,6'ya yükselmesi bekleniyor.

Yaşlı Nüfusun Yaşam Koşulları

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 1 milyon 632 bin 874 yaşlının tek başına yaşadığı görülüyor. Bolu'da ise bu sayı 8 bin 944 olarak kaydedildi. Tek başına yaşayan yaşlıların %74,7'sini kadınlar, %25,3'ünü erkekler oluşturuyor.

Yaşlı Nüfusun Eğitim Durumu

Yaşlı nüfus alarm veriyor! Bolu ve Türkiye'den dikkat çeken veriler

Yaşlı nüfusun eğitim durumu incelendiğinde, 2023 yılında okuma yazma bilenlerin oranı %86,5 olarak belirlendi. Eğitim seviyesi arttıkça, yaşlı nüfusun toplum içindeki etkinliği ve yaşam kalitesi de artıyor.

Yaşlı Nüfus ve Sağlık

Yaşlı nüfusun sağlık durumu, yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip. Dolaşım sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları ve tümörler, yaşlı nüfus arasında en yaygın ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Alzheimer hastalığı da yaşlı nüfus arasında önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor.

Teknoloji ve Yaşlı Nüfus

Yaşlı nüfus alarm veriyor! Bolu ve Türkiye'den dikkat çeken veriler

Yaşlı nüfusun teknoloji kullanımı da artıyor. 2023 yılında, 65-74 yaş grubundaki bireylerin %40,7'si internet kullanıyor. Bu oran, yaşlı nüfusun toplumla entegrasyonu ve bilgiye erişimi açısından önemli bir gösterge.

# Sağlık, Türkiye, Yaşam, eğitim, durumu

28 Mar 2024 - 10:00 Bolu- Yaşam

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