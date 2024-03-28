Ramazan’a halâ uyum sağlayamayanlar için öneriler…

Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve hazımsızlık sorunlarına çözüm arayanlar için Prof. Dr. Gülbanu Canbaloğlu'nun önerileri hayati önem taşıyor. Sahur ve iftar dengesinden, doğru pişirme yöntemlerine, işte Ramazan'da sağlıklı kalmak için 10 altın kural.

Ramazan'da sağlıklı beslenmenin önemi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Gülbanu Canbaloğlu, Ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenmenin altını çiziyor. Profesör, özellikle sahurun önemine ve doğru beslenme stratejilerine dikkat çekiyor.

Sahur kahvaltının yerini almalı

Prof. Dr. Canbaloğlu, sahurun kahvaltının yerini alması gerektiğini vurgulayarak, sahura kalkmamanın veya sadece su ile sahura kalkmanın gün içinde halsizliğe yol açabileceğini belirtiyor. Sahurda dengeli bir öğünün önemi üzerinde duruluyor.

Doğru pişirme yöntemleri ve yavaş yeme

Sağlıklı pişirme yöntemleri olan ızgara, fırınlama, haşlama veya buğulamanın tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Canbaloğlu, yemeklerin yavaş ve iyice çiğnenerek tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Bu, hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de tokluk hissini artırıyor.

İftar ve sahurda dengeli beslenme

İftarın, orucu su, hurma veya zeytinle açıp, çorba ile devam ettikten sonra ana yemeğe geçmek şeklinde dengeli bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Canbaloğlu, sahurun da ağır yemeklerden kaçınarak yapılması gerektiğini vurguluyor.

Sıvı tüketimi ve ara öğünler

Ramazan ayında yeterli sıvı tüketiminin önemine değinen Canbaloğlu, iftarla sahur arasında en az 10 bardak su içilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, ara öğünlerde meyve, yoğurt ve ölçülü miktarda kuruyemişin tercih edilmesi öneriliyor.

Beslenme ve bağışıklık sistemi

Ramazan ayında bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlerin tüketilmesi gerektiğini ifade eden Canbaloğlu, C vitamini içeren meyveler, omega 3, probiyotikler, D vitamini içeren besinler ve antioksidan zengini sebzelerin önemine dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Gülbanu Canbaloğlu'nun Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve hazımsızlık sorunlarından kaçınmak için sunduğu bu altın kurallar, oruç tutan herkes için bir rehber niteliğinde. Sağlıklı bir Ramazan geçirmek isteyenler, bu önerilere dikkat ederek, oruç ayını daha rahat ve sağlıklı geçirebilirler.