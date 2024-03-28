- Sağlık

Ramazan’a halâ uyum sağlayamayanlar için öneriler…

ABONE OL Google News Sayfamız

2024 Ramazan ayına uyum sağlayamayanlar için altın öneriler bu haberde. 2024 Ramazan ayında sağlıklı beslenme, 2024 iftar ve sahurda nasıl beslenmeli? 2024 Ramazan’da hazımsızlık nasıl giderilir? Prof. Dr. Gülbanu Canbaloğlu'nun önerileri hayati önem taşıyor, haberimizde…

Ramazan’a halâ uyum sağlayamayanlar için öneriler… mask
Ramazan’a halâ uyum sağlayamayanlar için öneriler…
Ramazan’a halâ uyum sağlayamayanlar için öneriler…
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve hazımsızlık sorunlarına çözüm arayanlar için Prof. Dr. Gülbanu Canbaloğlu'nun önerileri hayati önem taşıyor. Sahur ve iftar dengesinden, doğru pişirme yöntemlerine, işte Ramazan'da sağlıklı kalmak için 10 altın kural.

Ramazan'da sağlıklı beslenmenin önemi

Ramazan’a halâ uyum sağlayamayanlar için öneriler…

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Gülbanu Canbaloğlu, Ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenmenin altını çiziyor. Profesör, özellikle sahurun önemine ve doğru beslenme stratejilerine dikkat çekiyor.

Sahur kahvaltının yerini almalı

Ramazan’a halâ uyum sağlayamayanlar için öneriler…

Prof. Dr. Canbaloğlu, sahurun kahvaltının yerini alması gerektiğini vurgulayarak, sahura kalkmamanın veya sadece su ile sahura kalkmanın gün içinde halsizliğe yol açabileceğini belirtiyor. Sahurda dengeli bir öğünün önemi üzerinde duruluyor.

Doğru pişirme yöntemleri ve yavaş yeme

Ramazan’a halâ uyum sağlayamayanlar için öneriler…

Sağlıklı pişirme yöntemleri olan ızgara, fırınlama, haşlama veya buğulamanın tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Canbaloğlu, yemeklerin yavaş ve iyice çiğnenerek tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Bu, hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de tokluk hissini artırıyor.

İftar ve sahurda dengeli beslenme

Ramazan’a halâ uyum sağlayamayanlar için öneriler…

İftarın, orucu su, hurma veya zeytinle açıp, çorba ile devam ettikten sonra ana yemeğe geçmek şeklinde dengeli bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Canbaloğlu, sahurun da ağır yemeklerden kaçınarak yapılması gerektiğini vurguluyor.

Sıvı tüketimi ve ara öğünler

Ramazan’a halâ uyum sağlayamayanlar için öneriler…

Ramazan ayında yeterli sıvı tüketiminin önemine değinen Canbaloğlu, iftarla sahur arasında en az 10 bardak su içilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, ara öğünlerde meyve, yoğurt ve ölçülü miktarda kuruyemişin tercih edilmesi öneriliyor.

Beslenme ve bağışıklık sistemi

Ramazan’a halâ uyum sağlayamayanlar için öneriler…

Ramazan ayında bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlerin tüketilmesi gerektiğini ifade eden Canbaloğlu, C vitamini içeren meyveler, omega 3, probiyotikler, D vitamini içeren besinler ve antioksidan zengini sebzelerin önemine dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Gülbanu Canbaloğlu'nun Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve hazımsızlık sorunlarından kaçınmak için sunduğu bu altın kurallar, oruç tutan herkes için bir rehber niteliğinde. Sağlıklı bir Ramazan geçirmek isteyenler, bu önerilere dikkat ederek, oruç ayını daha rahat ve sağlıklı geçirebilirler.

28 Mar 2024 - 09:00 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL