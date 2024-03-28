Memleketin havası bozuldu, hava sıcak ama güneşi göremeyeceksiniz! Sağanak yağmur sürüyor

Bolu, Bilecik, Kayseri, Aksaray, Niğde, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mardin, İzmir'in kuzey, Manisa'nın doğu, Balıkesir'in güney kesimleri, Adana'nın güney ve doğu kesimleri ile Diyarbakır ve Batman'ın güney çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege Bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bolu Hava Durumu
29 Mart Cuma: Bulutlu, En düşük 9°C, En yüksek 19°C. 30 Mart Cumartesi: Güneşli, En düşük 8°C, En yüksek 20°C, 31 Mart Pazar: Parçalı bulutlu, En düşük 9°C, En yüksek 21°C olacak.
Düzce Hava Durumu
29 ve 30 Mart 2024 tarihinde Parçalı bulutlu, En düşük 12°C, En yüksek 21°C. 31 Mart Pazar parçalı bulutlu, En düşük 12°C, En yüksek 23°C geçeceği tahmin ediliyor.
Karabük Hava Durumu
29 Mart: Bulutlu, En düşük 10°C, En yüksek 21°C, 30 Mart: Güneşli, En düşük 8°C, En yüksek 23°C ve 31 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 9°C, En yüksek 24°C olacak.
Bartın Hava Durumu
29 Mart: Bulutlu, En düşük 12°C, En yüksek 20°C, 30 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 10°C, En yüksek 19°C ve 31 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 12°C, En yüksek 22°C olacak.
Zonguldak Hava Durumu
29 ve 30 Mart: tarihlerinde Bulutlu, En düşük 12°C, En yüksek 18°C hava hakim olacak. 31 Mart Pazar Bulutlu, En düşük 11°C, En yüksek 19°C olacak.
Ankara ve İstanbul Hava Durumu
Ankara; Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 18 ve İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 °C olacak.
Büyükşehirlerde Hava Durumu
İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı 24
Adana: çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, gece saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı 15
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.