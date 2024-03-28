Herkes doktor, mühendis olunca tamirci kalmadı

Teknolojik gelişmeler ve değişen yaşam tarzları nedeniyle unutulmaya yüz tutmuş ancak son dönemde talebin arttığı ayakkabı tamirciliği mesleği, yeni çıraklar bulma konusunda zorluk çekiyor. Usta tamirciler, mesleğin inceliklerini aktaracak gençler arıyor.

Ayakkabı tamirciliğinin altın çağı ve çırak bulma zorluğu

Yaklaşık 40 yılını ayakkabı tamirciliğine adayan 58 yaşındaki Ayhan Kuş, mesleğin şu anki durumu ve geleceği hakkında endişelerini dile getiriyor. Ayakkabı fiyatlarının artmasıyla birlikte işlerinde bir canlanma yaşansa da, mesleği devam ettirecek yeni nesil çıraklar bulmakta zorlanıyorlar.

Kuş'un meslek yolculuğu

7 yaşından beri bu mesleği yürüten Kuş, dedesinden ve babasından devraldığı bu zanaatı yaşatma çabasında. Ortaokuldan ayrılarak tam zamanlı bu işe adanmış bir hayatın içinde, mesleğin inceliklerini öğrenmiş ve usta bir tamirci olmuş.

Çıraklık ve mesleki devamlılık sorunu

Kuş, mesleğe ilgi duyan gençlerin azlığından ve çıraklık yapacak kişilerin bulunamamasından yakınıyor. Çocukların ve gençlerin bu işe ilgi göstermemesi, mesleğin geleceğini tehdit ediyor. En son denenen çırak bile iki ay sonra işi bırakmış.

"Ayakkabı İlkyardım Hastanesi" olarak bir iş yeri

Kuş'un iş yeri, her türlü ayakkabı, çanta ve valizin tamir edildiği bir "ilkyardım hastanesi" gibi hizmet veriyor. Müşteriler, burada ayakkabılarını yeniden hayata döndürebiliyor, bu da tamir kültürünün yavaş yavaş yeniden canlandığının bir işareti.

Ayakkabı bakımı ve ömrünü uzatma tavsiyeleri

Kuş, ayakkabıların ömrünü uzatmak için düzenli bakım ve dinlendirilerek giyilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu, hem ayakkabının daha uzun süre kullanılmasını sağlıyor hem de koku ve ter oluşumunu engelliyor.

Mesleğin geleceği ve çözüm arayışları

Ayakkabı tamirciliği mesleğinin geleceği, yeni nesillerin bu zanaata olan ilgisine bağlı. Usta tamirciler, mesleğin sürdürülebilirliği için gençlerin bu alana yönlendirilmesi ve mesleğin cazibesinin artırılması konusunda çözümler arıyor. Bu durum, hem ekonomik hem de kültürel bir mirasın korunması açısından önem taşıyor.