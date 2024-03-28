U14 Türkiye Şampiyonası’nda Bolu’ya şampiyonluk için gelecek 4 takım belli oldu!

Bolu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) amatör futbolun kalbi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. TFF Amatör İşler Kurulu'nun verdiği kararla, bu yılın en çekişmeli futbol müsabakalarından biri olan U14 Türkiye Şampiyonası Final müsabakaları, futbolseverlerin büyük beğenisine sunuluyor.

Bolu’nun modern spor tesisleri

Bolu, sahip olduğu modern spor tesisleri ve futbol organizasyonlarındaki başarılı geçmişiyle, genç yeteneklerin kıyasıya mücadele edeceği bu önemli turnuvaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Genç yetenekler Bolu'da buluşuyor

03 - 04 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan U14 Türkiye Şampiyonası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç futbolcuları ve futbolseverleri Bolu'da bir araya getirecek. TFF tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, müsabakaların teknik toplantısı ve kura çekimi 02 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu önemli buluşma, futbolun geleceğinin şekillendiği bir platform olarak görülüyor ve Türkiye'nin genç yeteneklerinin keşfedilmesine zemin hazırlıyor.

Futbol şöleni Bolu'da

Bolu, 150'ye yakın genç sporcu ve onların teknik heyetleri ile birlikte yüzlerce futbolseveri ağırlamaya hazırlanıyor. Bu büyük etkinlik, şehrin spor turizmine de önemli katkılarda bulunacak ve futbolun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serecek. Bolu ASKF'nin ve yerel yönetimlerin organizasyonlara verdiği destek, şehrin spor etkinliklerindeki başarısının altını çiziyor.

Şampiyonluk için mücadele eden takımlar

Bu yılki şampiyonaya katılacak dört değerli takım, şampiyonluk kupasını kaldırmak için Bolu'da ter dökecek. Denizli'den Bereketlispor, Samsun'dan Kadıköyspor, İstanbul'dan Kartalspor ve Kayseri'den Talasgücüspor, futbolun gelecek vaat eden gençlerini bünyelerinde barındırıyor. Bu takımlar, hem sahada mücadele etmek hem de futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmak için Bolu'ya geliyor.