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BAİBÜ’de yabancı uyruklu öğrencilerle toplantı

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Prof. Dr. İbrahim Kürtül liderliğinde uluslararası öğrencilerle bir araya gelerek eğitimde küresel vizyon ve yerel değerlerin önemini vurguladı. 102 ülkeden 3 bin 234 öğrencinin katkıları ve üniversitenin uluslararasılaşma stratejileri ele alındı.

BAİBÜ’de yabancı uyruklu öğrencilerle toplantı mask
BAİBÜ’de yabancı uyruklu öğrencilerle toplantı
BAİBÜ’de yabancı uyruklu öğrencilerle toplantı
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Uluslararası öğrencilerle kritik toplantı

BAİBÜ’de yabancı uyruklu öğrencilerle toplantı

27 Mart 2024 tarihinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Kürtül, dünyanın dört bir yanından gelen öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının odak noktası, öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarında ülkenin kültürel değerlerine uyum sağlamalarının önemi üzerineydi.

Kültürel uyum ve akademik başarı

BAİBÜ’de yabancı uyruklu öğrencilerle toplantı

Prof. Dr. İbrahim Kürtül, toplantıda öğrencilere Türkiye'nin sosyo-kültürel yapısına uyum sağlamanın yanı sıra akademik başarılarını da sürdürmeleri gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin istek ve şikayetlerini dinleyerek, herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Uluslararasılaşma stratejisi ve öğrenci katkıları

BAİBÜ’de yabancı uyruklu öğrencilerle toplantı

Üniversitenin uluslararasılaşma stratejisinin, yükseköğretimde küresel bir vizyon kazandırma amacı taşıdığını ifade eden Kürtül, 102 farklı ülkeden gelen 3234 öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini ve bu öğrencilerin üniversiteye maddi katkılarının 70 milyon TL'ye yaklaştığını açıkladı.

Seçici kabul politikası ve disiplin

Üniversitenin, maddi kazançtan ziyade nitelikli öğrenci kabul etmeye odaklandığını belirten Kürtül, kayıt sonrası kuralları ihlal eden öğrencilerin üniversite ile ilişiğinin kesileceğini hatırlattı. Bu durum, üniversitenin kalite standartlarını koruma çabasının bir göstergesi olarak öne çıktı.

Sıkı uyarı ve bilgilendirme süreçleri

BAİBÜ’de yabancı uyruklu öğrencilerle toplantı

Kürtül, uluslararası öğrencilere yönelik sıkı uyarı ve bilgilendirme süreçlerinin önemine değindi. Bu süreçler, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal uyumlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Küresel vizyon ve yerel değerlerin birleşimi

Toplantı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin uluslararası öğrencilere yönelik yaklaşımının bir özeti niteliğindeydi. Küresel bir vizyonla yerel değerleri harmanlayarak, öğrencilere hem akademik hem de kültürel anlamda zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor.

# Türkiye, İZZET BAYSAL

28 Mar 2024 - 09:30 - Güncel

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