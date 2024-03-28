BAİBÜ’de yabancı uyruklu öğrencilerle toplantı

Uluslararası öğrencilerle kritik toplantı

27 Mart 2024 tarihinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Kürtül, dünyanın dört bir yanından gelen öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının odak noktası, öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarında ülkenin kültürel değerlerine uyum sağlamalarının önemi üzerineydi.

Kültürel uyum ve akademik başarı

Prof. Dr. İbrahim Kürtül, toplantıda öğrencilere Türkiye'nin sosyo-kültürel yapısına uyum sağlamanın yanı sıra akademik başarılarını da sürdürmeleri gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin istek ve şikayetlerini dinleyerek, herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Uluslararasılaşma stratejisi ve öğrenci katkıları

Üniversitenin uluslararasılaşma stratejisinin, yükseköğretimde küresel bir vizyon kazandırma amacı taşıdığını ifade eden Kürtül, 102 farklı ülkeden gelen 3234 öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini ve bu öğrencilerin üniversiteye maddi katkılarının 70 milyon TL'ye yaklaştığını açıkladı.

Seçici kabul politikası ve disiplin

Üniversitenin, maddi kazançtan ziyade nitelikli öğrenci kabul etmeye odaklandığını belirten Kürtül, kayıt sonrası kuralları ihlal eden öğrencilerin üniversite ile ilişiğinin kesileceğini hatırlattı. Bu durum, üniversitenin kalite standartlarını koruma çabasının bir göstergesi olarak öne çıktı.

Sıkı uyarı ve bilgilendirme süreçleri

Kürtül, uluslararası öğrencilere yönelik sıkı uyarı ve bilgilendirme süreçlerinin önemine değindi. Bu süreçler, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal uyumlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Küresel vizyon ve yerel değerlerin birleşimi

Toplantı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin uluslararası öğrencilere yönelik yaklaşımının bir özeti niteliğindeydi. Küresel bir vizyonla yerel değerleri harmanlayarak, öğrencilere hem akademik hem de kültürel anlamda zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor.