Bolu Belediyesi 255 müfettiş tarafından denetledi, Özcan açıkladı 'hiçbir şey çıkmadı'

Bolu Belediye Başkanlığının (BBB) şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yürütülen yönetim anlayışı, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yaptığı dikkat çekici bir açıklamayla bir kez daha gündeme geldi. BBB, son beş yıllık dönemde 105 kez denetlenmesine rağmen, bu denetimlerden herhangi bir olumsuzluk çıkmaması, BBB yönetiminin şeffaflığı ve dürüstlüğü konusunda önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Denetim Karnesi105 Denetim, Sıfır Sorun

Tanju Özcan'ın açıklamaları, BBB'nin son beş yılda maruz kaldığı yoğun denetim sürecini ve bu süreçten alnının akıyla çıkmasını vurguluyor. 2014-2019 dönemine kıyasla, Özcan'ın görevde olduğu dönemde BBB'nin ve bağlı kurumlarının, rutin denetimlerin ötesinde, 105kez denetlendiği ve bu denetimlerin hiçbirinde olumsuz bir durum tespit edilemediği belirtiliyor. Tanju Özcan, bu durumu, BBB'nin şeffaf ve dürüst bir yönetim anlayışı ile Bolu'ya hizmet etmeyi sürdüreceğinin bir kanıtı olarak görüyor.

Şeffaflık ve Dürüstlük Ön Planda

Tanju Özcan konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bolu Belediye Başkanlığının, şeffaflık ve dürüstlük ilkelerini benimseyerek, hizmetlerini sürdürme kararlılığı her zamankinden daha güçlü. Bu durum, Bolu halkının belediye yönetimine olan güvenini pekiştiren önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Eleştirilere ve siyasi engellere rağmen, tam yol ileri diyerek, Bolu'ya hizmet etmeye ve milletin parasını millete vermeye devam edeceğiz” dedi.