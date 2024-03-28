Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara “Yaşayan ölü” tabiri

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan çarpıcı İstanbul depremi yorumu: "İstanbul Yok Edildi"

Jeoloji ve deprem bilimi alanında tanınmış bir isim olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'un deprem riski ve şehir planlaması konularında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Naci Görür'ün "İstanbul'da her an deprem olabilir" iddialarına tepki gösteren Ercan, bu tür açıklamaların siyasetçiler ve müteahhitler tarafından farklı amaçlarla kullanıldığını belirtti. Ercan'a göre, inşaat sektörü ülkeye katma değer sağlamayan bir yatırım alanı ve gerçek yatırımların sanayiye yönelmesi gerekiyor.

"İstanbul'a karşı işlenen suç"

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'un yoğun ve yüksek yapılaşmasıyla adeta boğulduğunu ve bunun şehre karşı işlenmiş bir suç olduğunu ifade etti. Ercan, "İstanbul'a kilometrekare başına 3500 kişinin yığılması, sık, yüksek yapılarla boğulması; kente karşı işlenen suçtur" diyerek, şehrin deprem tehlikesi bahanesiyle yok edildiğini vurguladı.

İstanbullular "yaşayan ölüler"

Ercan'ın analizine göre, yapılan planlamalar ve uygulamalar sonucunda İstanbul, özgün kimliğini kaybetmiş ve yaşanabilirliği azalmış bir şehir haline gelmiş. Ercan, "Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir" ifadesiyle, şehrin mevcut durumunun ciddiyetini vurguluyor.

Kandilli ve AFAD verileriyle deprem gerçeği

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın değerlendirmeleri, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kaydedilen son depremlerle de destekleniyor. Bu kurumların verileri, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi ve özellikle İstanbul gibi büyük metropollerde alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.