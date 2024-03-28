- Güncel

Fındık bitkisine ne iyi gelir? Fındık nasıl yetiştirilir? Fındıkta, entegre mücadele prensipleri

ABONE OL Google News Sayfamız

Düzce'de önemli bir ihracat ürünü olan fındıkta, entegre mücadele prensipleri dahilinde merkez ve 7 ilçede birer adet olmak üzere toplam 8 adet örnek bahçe projesi uygulanmaya başladı.

Fındık bitkisine ne iyi gelir? Fındık nasıl yetiştirilir? Fındıkta, entegre mücadele prensipleri mask
Fındık bitkisine ne iyi gelir? Fındık nasıl yetiştirilir? Fındıkta, entegre mücadele prensipleri
Fındık bitkisine ne iyi gelir? Fındık nasıl yetiştirilir? Fındıkta, entegre mücadele prensipleri
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Projede Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek alan Düzce Merkez Turaplar Köyünde, fındık bahçesi bulunan üretici Mehmet Toprak'a ait bahçede projenin ilk ayağı olan budama, uç sürgün alımı, dip sürgün temizliği, bitki dal ve dip sürgünlerinin tekrardan toprağa kazandırmak amacıyla dal parçalama ve taban gübre uygulaması gerçekleştirildi.

Fındık bitkisine ne iyi gelir? Fındık nasıl yetiştirilir? Fındıkta, entegre mücadele prensipleri

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince hazırlanan Fındıkta Tarla Okulu Etkinliğine desteklenen bahçe sahibi üreticiler, İlçe Müdürleri ve teknik personel katılım sağladı. Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Müdürü Esra Uzun, yapılan bu projeler ile fındık tarımında doğru uygulamalar kullanarak fındıkta verimi arttırmak ve üreticilere örnek bir bahçe sunarak, bu tür projelerle her daim üreticilerin yanında olduklarını, her ilçede bu tür proje etkinliklerinin uygulamalı bir şekilde yapılacağını belirtti.

Fındık bitkisine ne iyi gelir? Fındık nasıl yetiştirilir? Fındıkta, entegre mücadele prensipleri

Hazırlanan örnek fındık bahçesi projesi ile üretici bahçelerinde budama, gübreleme, uç sürgün alımı, hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmaları yürütülecek. Sürdürülen bu projede her bir üreticinin 5 dekar olan fındık bahçesi için verimi artırmak, periyodisiteyi kırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı destekli ocak başına 1 kilo gelecek şekilde taban gübresi, ikinci azot uygulaması için ocak başına 1 kilo azot ve kalsiyum içerikli üst gübre temini ile bölgeye yeni bulaşan Kahverengi Kokarca mücadelesinde kullanılmak üzere Bitki Koruma Ürünü temini gerçekleştirildi.

Fındık bitkisine ne iyi gelir? Fındık nasıl yetiştirilir? Fındıkta, entegre mücadele prensipleri

# tarım

28 Mar 2024 - 12:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL