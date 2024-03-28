Bolu BİM'de nisan ayına özel indirim fırtınası: 2 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

2 Nisan 2024'te BİM Bolu mağazalarında başlayacak indirimler! Giyimden temizlik ürünlerine, gıda maddelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok kategoride cazip indirimler sizi bekliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunu kaçırmayın!

Bolu BİM mağazaları, 2 Nisan 2024 itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Bu katalog, evinizin temel ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İşte, tuvalet kağıdından oda kokusuna, bebek bezinden bulaşık deterjanına kadar pek çok ürünün yer aldığı BİM aktüel ürünler listesi ve indirimli fiyatları.

BİM Aktüel: Giyimden Ev Gereçlerine İndirimler

BİM, 2 Nisan'da başlayacak indirimlerle birlikte müşterilerine çeşitli giyim ürünleri ve ev gereçleri sunuyor. Kadın ve erkek için ip askılı atletler, soket çoraplar ve daha fazlası avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Örneğin, Comfort Family Kadın İp Askı Atlet 55 TL ve Erkek Ribana Atlet 60 TL olarak etiketlenmiş.

Temizlik ve Bakım Ürünlerinde Büyük İndirim

Ev temizliği ve kişisel bakım ürünlerinde de cazip indirimler mevcut. Rinso Toz Deterjan 10 Kg sadece 245 TL, Finish Ultimate Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı paketi 199 TL gibi dikkat çekici fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, Airwick oda kokuları ve çeşitli hijyenik pedler de indirimli fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Mutfak ve Gıda Ürünlerinde İndirim Fırsatları

BİM, gıda ve içecek ürünlerinde de tüketicilerine çeşitli indirimler sunuyor. Özerhisar Ayran 245 ml sadece 9,90 TL, Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg ise 139 TL gibi avantajlı fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Ayrıca, Polonez Dana Kangal Sucuk 350 gr 145 TL ve Ramiz Köfte Donuk Dana Köfte 500 gr 190 TL gibi et ürünlerinde de cazip indirimler mevcut.

Giyim ve Aksesuar

Comfort Family Kadın İp Askı Atlet: 55 TL

Comfort Family Erkek Ribana Atlet: 60 TL

Comfort Family Kadın Slip 2'li: 45 TL

Comfort Family Erkek Havlu Bel Boxer: 55 TL

Comfort Family Erkek Soket Çorap 7'li: 84,50 TL

Comfort Family Kadın Soket Çorap 7'li: 82,50 TL

Çocuk Tenis Soket Çorap: 18,50 TL

Erkek Boxer: 55 TL

Kadın Bato Külot: 45 TL

Erkek Tenis Soket Çorap: 24,50 TL

Kadın Tenis Soket Çorap: 22,50 TL

Çocuk Soket Çorap Çeşitleri: 14,50 TL

Kadın Lastiksiz Soket Çorap: 22,50 TL

Ev ve Yaşam Ürünleri

Okyanus Midi Bölmeli Organizer: 35 TL

Okyanus Midi Organizer: 30 TL

Okyanus Maxi Bölmeli Organizer: 40 TL

Makyaj Çantası Midi: 75 TL

Makyaj Çantası Maxi: 79 TL

Sempatic Renkli Kutuda Toka Seti: 45 TL

Sempatic Temalı Pelüş Taç Toka Seti: 45 TL

Sempatic Renkli Pelüş Lastik Toka: 25 TL

Sempatic Renkli Boncuklu Taç: 30 TL

London Thomas Şeffaf Kelebek ve Papatya Mandal Toka Çeşitleri 2'li: 45 TL

Lionesse Eldiven Kese Sisal: 49,50 TL

Lionesse Sırt Banyo Kesesi: 49,50 TL

Airwick Oda Kokusu Decosphere: 105 TL

Airwick Elektrikli Oda Kokusu Yedek: 85 TL

Airwick Stick Up: 55 TL

Airwick Freshmatic Yedek: 95 TL

Temizlik Ürünleri

Rinso Toz Deterjan Limon Karbonat 10 Kg: 245 TL

Finish Ultimate Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı: 199 TL

Kotex Günlük Hijyenik Ped Parfümsüz: 69 TL

Kotex Natural Hijyenik Ped Gece: 59 TL

Güldal Çamaşır Suyu 4 Litre: 54,50 TL

Bulut Çamaşır Yumuşatıcı Kırışıklık Karşıtı 1500 ml: 65,50 TL

Miss Arap Sabunu 1 Litre: 37,50 TL

Hyperactive Lavabo Aç Jel 750 gr: 32,50 TL

Komili Islak Havlu 90'lı: 18,50 TL

Soft Cepli Sunum Peçete 20'li: 39,50 TL

Komili Sıvı Sabun 4 Litre: 65 TL

Senfoni Bulaşık Deterjanı 1500 ml: 42,50 TL

K2r Çamaşır Renk Koruyucu Mendil: 29,50 TL

Glade Jel Banyo Kokusu: 75 TL

Quickdish Wc Blok 2'li: 55 TL

Macromax Saplı Renkli Ovma Teli: 25 TL

Macromax Bubble Sünger: 30 TL

Fakir Halı Şampuanı 1000 ml: 49,50 TL

Vileda Bezzy Temizlik Bezi 10'lu: 69,50 TL

Vileda Silgi Sünger 2'li: 39,50 TL

Kişisel Bakım ve Kozmetik

Flormar Maskara: 95 TL

Claderm Kil Maskesi: 19,50 TL

Ekomis Orta Boy Buzdolabı Poşeti 4'lü: 26,50 TL

Viora Büyük Boy Büzgülü Çöp Torbası 10'lu: 25 TL

Listerine Ağız Bakım Suyu 250 ml: 45 TL

Difaş Diş Fırçası Micro Cline 2'li: 35 TL

Colgate Diş Macunu Üçlü Etki Ekstra Beyazlık 2x75 ml: 49,50 TL

Neutrogena Peeling Jel 150 ml: 69,50 TL

Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml: 68,50 TL

Neutrogena Yağsız Yüz Nemlendirici Krem 50 ml: 68,50 TL

Hobby El ve Vücut Losyonu: 32,50 TL

Dove Eventone Deodorant 150 ml: 99 TL

Veet Sir Ağda Bandı 12'li: 66,50 TL

Veet Tüy Dökücü Krem 100 ml: 66,50 TL

Taft Saç Köpüğü 150 ml: 99 TL

Taft Saç Spreyi Ultimate 250 ml: 99 TL

Taft Saç Spreyi Mega Güçlü Kaşmir 250 ml: 99 TL

Gliss Aqua Revive Şampuan 500 ml: 72,50 TL

Gliss Aqua Revive Saç Maskesi 400 ml: 164,50 TL

Gliss Aqua Revive Sıvı Saç Kremi 200 ml: 89,50 TL

Kağıt Ürünleri ve Bebek Bakımı

Solo Kağıt Havlu Bambu 16'lı: 119 TL

Blume Tuvalet Kağıdı 12'li: 164,50 TL

Blume Mega Kağıt Havlu 1 Kg: 74,50 TL

Bebek Bezi Aylık Paketler: 219 TL

Airwick Elektrikli Oda Kokusu Kit: 128,50 TL