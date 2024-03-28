28 Mar 2024 - 11:06- Spor G:

Boluspor - Gençlerbirliği maçı biletleri satışa sunuldu

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Boluspor - Gençlerbirliği maçı için biletler satışta! 2 Nisan 2024'te Bolu'da gerçekleşecek bu heyecanlı maçı kaçırmayın. Bilet fiyatları ve detaylar burada!

Boluspor - Gençlerbirliği maçı biletleri satışa sunuldu mask
Boluspor - Gençlerbirliği maçı biletleri satışa sunuldu
Boluspor - Gençlerbirliği maçı biletleri satışa sunuldu
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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasını süsleyecek Boluspor - Gençlerbirliği maçı için geri sayım başladı. Bu karşılaşma, Bolu Atatürk Stadyumu'nda futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Boluspor - Gençlerbirliği maçı biletleri satışa sunuldu

Biletlerin satışa sunulmasıyla heyecan dorukta!

Boluspor'un, ligdeki son 10 maçında sadece bir kez mağlubiyetle tanışması ve Gençlerbirliği'nin son maçında Kocaelispor’u yenmesi, bu maçın önemini ve heyecanını daha da artırıyor. Futbolseverler, bu kritik mücadeleyi yakından izlemek için biletlerin satışa çıkmasını sabırsızlıkla bekledi. Ve nihayet, taraftarların merakla beklediği an geldi: Boluspor - Gençlerbirliği maç biletleri satışa sunuldu!

Boluspor - Gençlerbirliği maçı biletleri satışa sunuldu

Bilet fiyatlarında dikkat çeken detaylar!

Maç biletlerinin fiyatlandırması, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Misafir tribünü için belirlenen 156 TL'lik fiyat, deplasman takımının taraftarları için ayrıldı. Öte yandan, maraton tribünü biletleri 120 TL gibi daha uygun bir fiyattan satışa çıktı, kale arkası biletleri ise 156 TL'den alıcılarını bekliyor. En pahalı seçenek olan numaralı tribün biletleri 400 TL ile maçı konforlu bir şekilde izlemek isteyenler için ideal.
Boluspor - Gençlerbirliği maçı biletleri satışa sunuldu

Boluspor ve Gençlerbirliği'nin maçı ne zaman?

Boluspor ve Gençlerbirliği arasında oynanacak bu kritik karşılaşma, Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek. 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17:00'deki bu mücadele, ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak isteyen iki takımın kıyasıya rekabetine sahne olacak.

Boluspor - Gençlerbirliği maçı biletleri satışa sunuldu

Futbolseverler bu maçı kaçırmayın!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında gerçekleşecek Boluspor - Gençlerbirliği maçı, futbolseverler için kaçırılmayacak bir fırsat. Bolu'da gerçekleşecek olan bu maç, hem Boluspor hem de Gençlerbirliği için büyük önem taşıyor. Her iki takım da bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligdeki konumlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Futbol tutkunları, bu heyecan dolu maçı yerinde izleyebilmek için biletlerini şimdiden temin etmeliler.

Boluspor - Gençlerbirliği maçı biletleri satışa sunuldu

 

 

 

 

 

# Boluspor, Gençlerbirliği, maç bileti, Trendyol 1.Lig

28 Mar 2024 - 11:06 Bolu- Spor

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