Bariyerleri yerinden söktü, burnu bile kanamadı

İstanbul'dan Gümüşhane'ye giden İlyas Ç. idaresindeki 29 AR 426 plakalı Ford marka hafif ticari araç, önünde giden aracın yavaşlamasıyla TEM Otoyolu Yeniçağa mevkisinde kontrolden çıktı. Otoyolun sol şeridinde seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Bariyerleri yerinden söken araç, refüjde takla attı. Kazada sürücünün eşi Emiş Ç. yaralandı, İlyas Ç. ise yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Takla atan araç içerisinde sıkışan Emiş Ç., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, şehir merkezinde hastaneye sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.