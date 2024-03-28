Yanan samanlık maddi hasara yol açtı

Düzağaç köyünde ikamet eden Hasan Köpür'e ait samanlıkta, gece saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, samanlığın bitişiğindeki Köpür'e ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve köydeki vatandaşların çalışması neticesinde söndürüldü. Yangında Hasan Köpür’e ait samanlık, içerisinde bulunan traktör ve ev kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye aracından tazyikli su çıkmasını sağlayan hortum pompasının çalışmaması vatandaşları isyan ettirdi. Duruma tepki gösteren Vural Turhan, "Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler gelmese, Mengen Belediyesi’nin itfaiye araçlarının hortum pompası çalışmıyor. Adamın traktörü yandı, samanlığı yandı, ev tutuştu. Sağ olsun arazözler geldi de evi kurtardık. Mengen Belediyesi'nin en asil görevi itfaiyedir. İtfaiyenin pompası çalışmıyor. Bu ne demek? Vatandaşların canı bu kadar ucuz mu?" dedi.