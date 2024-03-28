28 Mar 2024 - 12:05- Spor G:

Boluspor, 5 maçtır evinde kaybetmiyor

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Boluspor, Trendyol 1. Lig'de iç sahada yenilmezlik serisini sürdürüyor. Son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı beyazlılar, Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek bu seriyi devam ettirmek istiyor.

Boluspor, 5 maçtır evinde kaybetmiyor mask
Boluspor, 5 maçtır evinde kaybetmiyor
Boluspor, 5 maçtır evinde kaybetmiyor
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Trendyol 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Boluspor, futbolseverleri etkilemeye devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip, Aralık 2023'te Eyüpspor karşısında yaşadığı iç saha mağlubiyetinin ardından, olağanüstü bir geri dönüş yaparak iç sahada oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu performans, Boluspor'u ligin en dikkat çeken takımlarından biri haline getirdi.

Boluspor, 5 maçtır evinde kaybetmiyor

Bolu Atatürk Stadyumu’nda istatistikler

Boluspor'un bu sezon iç sahada sergilediği performans, rakipleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Şu ana kadar oynanan 13 iç saha maçında 21 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Boluspor, kırmızı beyazlı taraftarların yüzünü güldürüyor.

Boluspor, 5 maçtır evinde kaybetmiyor

Boluspor rakip tanımıyor

Ev sahibi olarak çıktığı son 5 maçta Manisa FK, Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve Giresunspor ile karşılaşan Boluspor, bu takımları mağlup ederek gücünü kanıtladı ve Kocaelispor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü.
Boluspor, 5 maçtır evinde kaybetmiyor

Boluspor ve Gençlerbirliği arasındaki kritik mücadele

Boluspor, 2 Nisan Salı günü iç sahada Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Eryaman'da oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanmıştı. Boluspor, bu önemli maçı kazanarak iç sahadaki kaybetmeme serisini devam ettirmek ve ligdeki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Boluspor, 5 maçtır evinde kaybetmiyor

Taraftar desteği ve yenilmezlik serisi

Boluspor'un iç sahada elde ettiği başarılar, takıma olan inancı ve taraftar desteğini artırıyor. Kırmızı beyazlı taraftarlar, takımlarının sergilediği mücadeleci ruhu ve kazanma arzusunu takdir ediyor. Boluspor, taraftarlarının desteğiyle iç sahada yenilmezlik serisini sürdürerek ligin üst sıralarında yer almayı hedefliyor.

Boluspor, 5 maçtır evinde kaybetmiyor

 

 

 

 

# Boluspor, Bolu, Trendyol 1.Lig, Gençlerbirliği, Giresunspor, sezon

28 Mar 2024 - 12:05 Bolu- Spor

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