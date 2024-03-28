Teröre geçit yok! Bolu, Sakarya, Ankara’da DEAŞ’ın beli büküldü

Türkiye'den DEAŞ'a karşı BOZDOĞAN-17
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün öncülüğünde, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen BOZDOĞAN-17 operasyonu, terörle mücadelenin ne kadar ciddi ve etkili yürütüldüğünün altını çizdi. Bu operasyon, Bolu başta olmak üzere Sakarya ve Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlendi.
Operasyonun amacı ve kapsamı
BOZDOĞAN-17, DEAŞ'ın iletişim ağlarını çözümlemeyi ve örgütün planladığı eylemleri engellemeyi hedefledi. Güvenlik güçlerimiz, terör örgütünün faaliyetlerini deşifre ederek, toplum güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmayı amaçladı.
Gözaltılar ve operasyonun yayılımı
Operasyon sonucunda, Bolu'da 7, Sakarya'da 7 ve Ankara'da 1 olmak üzere toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin tamamının Irak uyruklu olması, DEAŞ'ın uluslararası yapılanmasına dikkat çekti.
Suç unsurlarının ele geçirilmesi
Yapılan operasyonla birlikte, şüphelilerin yanında suç unsurları da ele geçirildi. Bu durum, operasyonun titizlikle planlandığını ve uygulandığını gösteriyor, aynı zamanda güvenlik güçlerimizin suç örgütlerine karşı gösterdiği kararlılığı vurguluyor.
Operasyonun önemi ve etkisi
BOZDOĞAN-17 operasyonu, terörle mücadeledeki başarımızı gözler önüne seriyor. Güvenlik güçleri ve yargı organlarının etkin ve koordineli çalışması sayesinde, terör örgütlerine karşı önemli bir zafer elde edildi. Bu operasyon, terörle mücadelenin kesintisiz devam edeceğinin bir göstergesi.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.