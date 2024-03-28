Teröre geçit yok! Bolu, Sakarya, Ankara’da DEAŞ’ın beli büküldü

Türkiye'den DEAŞ'a karşı BOZDOĞAN-17

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün öncülüğünde, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen BOZDOĞAN-17 operasyonu, terörle mücadelenin ne kadar ciddi ve etkili yürütüldüğünün altını çizdi. Bu operasyon, Bolu başta olmak üzere Sakarya ve Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlendi.

Operasyonun amacı ve kapsamı

BOZDOĞAN-17, DEAŞ'ın iletişim ağlarını çözümlemeyi ve örgütün planladığı eylemleri engellemeyi hedefledi. Güvenlik güçlerimiz, terör örgütünün faaliyetlerini deşifre ederek, toplum güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmayı amaçladı.

Gözaltılar ve operasyonun yayılımı

Operasyon sonucunda, Bolu'da 7, Sakarya'da 7 ve Ankara'da 1 olmak üzere toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin tamamının Irak uyruklu olması, DEAŞ'ın uluslararası yapılanmasına dikkat çekti.

Suç unsurlarının ele geçirilmesi

Yapılan operasyonla birlikte, şüphelilerin yanında suç unsurları da ele geçirildi. Bu durum, operasyonun titizlikle planlandığını ve uygulandığını gösteriyor, aynı zamanda güvenlik güçlerimizin suç örgütlerine karşı gösterdiği kararlılığı vurguluyor.

Operasyonun önemi ve etkisi

BOZDOĞAN-17 operasyonu, terörle mücadeledeki başarımızı gözler önüne seriyor. Güvenlik güçleri ve yargı organlarının etkin ve koordineli çalışması sayesinde, terör örgütlerine karşı önemli bir zafer elde edildi. Bu operasyon, terörle mücadelenin kesintisiz devam edeceğinin bir göstergesi.