Bolu’da ilçeler arası bağlantı yeniden kuruluyor

Sel felaketinin ardından yeniden inşa, Güney Köyü Köprüsü

Geçtiğimiz yıl ilimizi etkisi altına alan ve büyük yıkıma yol açan sel felaketinin ardından, bölgenin yeniden ayağa kalkması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Gökçesu Beldesi'nde önemli bir ulaşım ağı olan Güney Köyü Köprüsü'nün yeniden inşası için adımlar atıldı.

Vali Kılıç sahada

İlimizin saygıdeğer Valisi Erkan Kılıç, yeniden inşa süreci devam eden Güney Köyü Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Yapımı devam eden köprüde yetkililerden aldığı bilgilerle, projenin ilerleyişi ve önemi hakkında detaylı bir görüş sağladı.

Köprü neden bu kadar önemli?

Güney Köyü Köprüsü, Gökçesu Beldesi'ndeki Hayranlar, Kayabaşı, Turna, Elemen ve Şahbazlar köylerine ulaşım sağlayan hayati bir geçiş noktası. Sel felaketi sonucu yıkılması, bu bölgelerde yaşayan insanların günlük yaşamlarını ve ulaşım ihtiyaçlarını ciddi şekilde etkiledi.

İl Özel İdaresi harekete geçti

İl Özel İdaresi, köprünün yeniden inşası için hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan ihale ile belirlenen yüklenici firma, projeyi hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. Bu süreç, bölge halkının sabırsızlıkla beklediği bir gelişme oldu.

Köyler arası ulaşım

Güney Köyü Köprüsü'nün yeniden inşası, sadece bir köprünün fiziksel olarak ayağa kaldırılması değil, aynı zamanda bölgedeki beş köy arasındaki bağların yeniden kurulması anlamına geliyor. Bu proje, bölge halkının sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunacak önemli bir adım.

Güvenli ve kalıcı çözümler

Vali Kılıç'ın sahadaki incelemeleri ve projenin ilerleyişi, bölge halkına geleceğe yönelik umut veriyor. Yeniden inşa edilen köprü, sel gibi doğal afetlere karşı daha dayanıklı bir yapı olarak planlandı. Bu, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de güvenliğine yapılan bir yatırım olarak görülüyor.