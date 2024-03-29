29 Mar 2024 - 11:00- Çevre G:

Bolu’da ilçeler arası bağlantı yeniden kuruluyor

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Güney Köyü Köprüsü'nün yeniden inşasını denetledi. Vali Erkan Kılıç, Gökçesu beldesinde sel felaketi sonrası yıkılan ve şu anda yeniden inşa edilen Güney Köyü Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Gökçesu Beldesi'ndeki beş köye ulaşımı sağlayacak köprünün yapım aşamaları haberimizde…

Bolu’da ilçeler arası bağlantı yeniden kuruluyor mask
Bolu’da ilçeler arası bağlantı yeniden kuruluyor
Bolu’da ilçeler arası bağlantı yeniden kuruluyor
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Sel felaketinin ardından yeniden inşa, Güney Köyü Köprüsü

Bolu’da ilçeler arası bağlantı yeniden kuruluyor

Geçtiğimiz yıl ilimizi etkisi altına alan ve büyük yıkıma yol açan sel felaketinin ardından, bölgenin yeniden ayağa kalkması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Gökçesu Beldesi'nde önemli bir ulaşım ağı olan Güney Köyü Köprüsü'nün yeniden inşası için adımlar atıldı.

Vali Kılıç sahada

Bolu’da ilçeler arası bağlantı yeniden kuruluyor

İlimizin saygıdeğer Valisi Erkan Kılıç, yeniden inşa süreci devam eden Güney Köyü Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Yapımı devam eden köprüde yetkililerden aldığı bilgilerle, projenin ilerleyişi ve önemi hakkında detaylı bir görüş sağladı.

Köprü neden bu kadar önemli?

Bolu’da ilçeler arası bağlantı yeniden kuruluyor

Güney Köyü Köprüsü, Gökçesu Beldesi'ndeki Hayranlar, Kayabaşı, Turna, Elemen ve Şahbazlar köylerine ulaşım sağlayan hayati bir geçiş noktası. Sel felaketi sonucu yıkılması, bu bölgelerde yaşayan insanların günlük yaşamlarını ve ulaşım ihtiyaçlarını ciddi şekilde etkiledi.

İl Özel İdaresi harekete geçti

İl Özel İdaresi, köprünün yeniden inşası için hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan ihale ile belirlenen yüklenici firma, projeyi hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. Bu süreç, bölge halkının sabırsızlıkla beklediği bir gelişme oldu.

Köyler arası ulaşım

Bolu’da ilçeler arası bağlantı yeniden kuruluyor

Güney Köyü Köprüsü'nün yeniden inşası, sadece bir köprünün fiziksel olarak ayağa kaldırılması değil, aynı zamanda bölgedeki beş köy arasındaki bağların yeniden kurulması anlamına geliyor. Bu proje, bölge halkının sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunacak önemli bir adım.

Güvenli ve kalıcı çözümler

Vali Kılıç'ın sahadaki incelemeleri ve projenin ilerleyişi, bölge halkına geleceğe yönelik umut veriyor. Yeniden inşa edilen köprü, sel gibi doğal afetlere karşı daha dayanıklı bir yapı olarak planlandı. Bu, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de güvenliğine yapılan bir yatırım olarak görülüyor.

29 Mar 2024 - 11:00 - Çevre

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - Köprü yapılacak baya süre oldu artık yolun bir an önce yapılması lazım mudurnudan gelen araç merkeze gidecek yol uzuyor dolan Allah dolan geri gidecek yine aynı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 00:08

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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