Bolu’da ilçeler arası bağlantı yeniden kuruluyor

Sel felaketinin ardından yeniden inşa, Güney Köyü Köprüsü
Geçtiğimiz yıl ilimizi etkisi altına alan ve büyük yıkıma yol açan sel felaketinin ardından, bölgenin yeniden ayağa kalkması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Gökçesu Beldesi'nde önemli bir ulaşım ağı olan Güney Köyü Köprüsü'nün yeniden inşası için adımlar atıldı.
Vali Kılıç sahada
İlimizin saygıdeğer Valisi Erkan Kılıç, yeniden inşa süreci devam eden Güney Köyü Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Yapımı devam eden köprüde yetkililerden aldığı bilgilerle, projenin ilerleyişi ve önemi hakkında detaylı bir görüş sağladı.
Köprü neden bu kadar önemli?
Güney Köyü Köprüsü, Gökçesu Beldesi'ndeki Hayranlar, Kayabaşı, Turna, Elemen ve Şahbazlar köylerine ulaşım sağlayan hayati bir geçiş noktası. Sel felaketi sonucu yıkılması, bu bölgelerde yaşayan insanların günlük yaşamlarını ve ulaşım ihtiyaçlarını ciddi şekilde etkiledi.
İl Özel İdaresi harekete geçti
İl Özel İdaresi, köprünün yeniden inşası için hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan ihale ile belirlenen yüklenici firma, projeyi hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. Bu süreç, bölge halkının sabırsızlıkla beklediği bir gelişme oldu.
Köyler arası ulaşım
Güney Köyü Köprüsü'nün yeniden inşası, sadece bir köprünün fiziksel olarak ayağa kaldırılması değil, aynı zamanda bölgedeki beş köy arasındaki bağların yeniden kurulması anlamına geliyor. Bu proje, bölge halkının sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunacak önemli bir adım.
Güvenli ve kalıcı çözümler
Vali Kılıç'ın sahadaki incelemeleri ve projenin ilerleyişi, bölge halkına geleceğe yönelik umut veriyor. Yeniden inşa edilen köprü, sel gibi doğal afetlere karşı daha dayanıklı bir yapı olarak planlandı. Bu, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de güvenliğine yapılan bir yatırım olarak görülüyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatandaş - Köprü yapılacak baya süre oldu artık yolun bir an önce yapılması lazım mudurnudan gelen araç merkeze gidecek yol uzuyor dolan Allah dolan geri gidecek yine aynı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.