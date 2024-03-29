MHP ‘Vakit tamam’ dedi

MHP Bolu Adayı Durak'tan güven dolu sözler
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamalarda, halkın desteği ve samimiyetle dolu çalışmalarının meyvesini alacaklarına inandığını belirtti. Durak, seçimlerin samimiyetle kazanılacağını vurgulayarak, halkın desteğinin kendilerini zaferden emin kıldığını ifade etti.
Durak: "Samimiyetle kazanacağız"
Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, MHP'nin Bolu'da fark yaratacağını belirten Durak, rakiplerinin belediye ve hükümet gücüne karşın, kendilerinin halkın gücü ve inanmış kadrolarla yola devam ettiklerini söyledi. Durak, "31 Mart'ta samimiyetimizle kazanacağız" dedi.
Bolu'da anket algılarına meydan okuyan durak
Bolu'da yapılan anketlerde MHP'nin düşük oy alacağı yönündeki algılara da değinen Durak, günde binlerce vatandaşla el sıkıştığını ve aldığı destek mesajlarının kendisine güç verdiğini belirtti. Durak, "Vatandaşımız 'Bu sene, vakti geldi' diyor" diyerek, seçmenin değişim isteğine vurgu yaptı.
"Vakit Tamam" diyerek zafer bekliyor
Durak, 31 Mart seçimlerinin kendileri için bir dönüm noktası olacağını ve "Vakit tamam" diyerek zaferlerini ilan edeceklerini söyledi. Halkın ve ilahi takdirin kendilerini desteklediğine inanan Durak, seçim sonuçlarına büyük bir umutla bakıyor.
Bolu'da değişim isteyenlerin sesi İlhan Durak
MHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, seçim çalışmalarını halkın arasında, samimiyetle sürdürüyor. Durak, diğer adayların aksine, halkın desteğini arkasına alarak, değişim ve icraat için
"Vakit tamam" mesajını veriyor.
Seçime kısa bir süre kala, Durak'ın enerjisi ve halkla iç içe olan çalışmaları, Bolu'da dikkat çekiyor. Vatandaşların değişim ve samimiyet talebine tercüman olan Durak, seçim öncesi son mesajlarında, zaferin müjdecisi oluyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Deyalla - Gitme vakti demek istemiş:)))))))))
Emekli̇ - Neyin vakti tamam? Bir Milliyetçi olarak sana oy vermem.
Doktor - Chp dışında partiye oy vermek ak partiye destek olmaktır nokta
Orhan - Mhp ne zaman Türk Milliyetçiliği'ni bırakıp Türk düşmanlarının maşası oldu, o gün bitti. Ben bir Türk olarak sizinle birlikte olamam. Daha çok afgan, suri, paki vs ülkeye doluşsun, Türk Milleti'nin üstünlüğü zayıflasın diye uğraşan bir partiye oyumu veremem. Tanju Bey gibi vatansever bir başkan olmasaydı, Bolu da aynu İstanbul Esenyurt gibi olurdu.
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.