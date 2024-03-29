Bolu, Düzce, Sakarya’da araçlar çamur içinde kaldı

Bolu'da çöl tozunun araçlar üzerindeki etkisi

Bolu, Sakarya ve Düzce'de yaşayan vatandaşlar, Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozunun neden olduğu çamurlu yağmur sürpriziyle karşılaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye, Sahra Çölü üzerinden taşınan toz taşınımının etkisine girdi. Özellikle Bolu'da park halindeki araçlar, bu doğa olayından yoğun şekilde etkilendi.

Vatandaşlar oto yıkamacılara yöneldi

Bolu'da, araçları çamurla kaplanan bazı vatandaşlar, temizlik için oto yıkamacılara yöneldi. Yoğun toz taşınımı ve ardından gelen yağmur, araçların adeta çamurla kaplanmasına neden oldu. Bu durum, oto yıkama hizmetlerine olan talebi artırdı.

Kendi imkanlarıyla temizlik yapanlar

Bazı Bolu sakinleri ise, oto yıkamacılara gitmek yerine kendi imkanlarıyla araçlarını temizlemeyi tercih etti. Tuncay Kılıç gibi vatandaşlar, "Çamur yağmış arabamızı temizliyoruz. Park halindeki çoğu araç bu şekilde, iki gündür aynı durumla karşı karşıyayız" diyerek yaşadıkları zorluğu ifade etti.

Meteoroloji'den gelen uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozunun Türkiye'yi etkisi altına alacağı konusunda vatandaşları önceden uyardı. Bu doğa olayı, özellikle Bolu, Sakarya ve Düzce'de araç sahipleri için ekstra bir temizlik çabası anlamına geldi.

Bolu Gündem Medya Grubu uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinin ardından üstlendiği sorumluluk ve duyarlılık çeşitli haberler yaparak vatandaşı çöl tozu taşıyan rüzgara ve etkilere karşı uyarıp, bilinçlendiren haberler yapan Bolu Gündem Medya Grubu, sergilediği örnek yayıncılıkla bir kez daha doğru haber yapmanın haklı gururunu taşıdı.

Bolu'da araç sahipleri ne yapmalı?

Bolu'da yaşayan ve araçları çamurla kaplanan vatandaşlar için öneriler de bulunuyor. Uzmanlar, bu tür doğa olayları sonrasında araçların yüzeyinde kalıcı hasarlar bırakabilecek çamurların hızlı bir şekilde temizlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Gelecekte benzer olaylara hazırlık

Bolu, Sakarya ve Düzce'de yaşanan bu olay, benzer doğa olaylarına karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu uyarılarını takip ederek, araçlarını koruma altına almanın yollarını arıyor.