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Tarlada 3 lira, markette 17 lira!..

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat farklarını ele aldı. Özellikle limon fiyatlarındaki büyük fark dikkat çekiyor: Üreticide 3.50 TL olan limon, marketlerde 16.73 TL'ye satılıyor. Detaylar ve diğer ürünlerin fiyat analizi haberimizde.

Tarlada 3 lira, markette 17 lira!.. mask
Tarlada 3 lira, markette 17 lira!..
Tarlada 3 lira, markette 17 lira!..
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TZOB'dan çarpıcı limon fiyatı karşılaştırması

Tarlada 3 lira, markette 17 lira!..

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ile market arasındaki dikkat çekici fiyat farklarına işaret etti. En çarpıcı örnek olarak limon fiyatlarındaki farkı vurgulayan Bayraktar, üreticide 3 lira 50 kuruş olan limonun marketlerde 16 lira 73 kuruşa satıldığını belirtti.

Mart ayında fiyat farkları: Limon zirvede

Bayraktar, Mart ayı fiyat analizinde, limonun yanı sıra kuru incir, patlıcan, yeşil soğan ve maydanoz gibi ürünlerde de üretici ile market fiyatları arasında büyük farklar olduğunu açıkladı. Limon fiyat farkı yüzde 378 ile zirvede yer alırken, diğer ürünlerde de benzer şekilde yüksek oranlar dikkat çekti.

Market ve üretici fiyatlarındaki değişimler

Tarlada 3 lira, markette 17 lira!..

Mart ayında marketlerde 39 üründen 15'inde fiyat artışı, 23'ünde azalış gözlemlenirken, 1 üründe değişim olmadı. Beyaz lahana fiyatı yüzde 61,2 ile en fazla artan ürün olurken, kabak yüzde 33,5 ile en çok düşen ürün olarak kaydedildi. Üreticide ise 31 üründen 10'unda artış, 12'sinde düşüş gözlemlendi.

Üretici fiyatlarındaki dalgalanmalar

Tarlada 3 lira, markette 17 lira!..

Üreticide fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 46,4 ile yeşil soğan olurken, en fazla artış gösteren ürün yüzde 55,5 ile havuç oldu. Bayraktar, havuç fiyatlarındaki artışın kışlık hasat sonrası depolardan sağlanan arz ve Ramazan ayındaki talep artışından kaynaklandığını ifade etti.

Fırsatçılığa karşı uyarılar

Tarlada 3 lira, markette 17 lira!..

Bayraktar, gıda fiyatları üzerinden yapılan fırsatçılığın enflasyonla mücadele sürecinde kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ramazan ayı başından itibaren artan denetimler ve TZOB'un uyarılarının fiyat düşüşlerinde etkili olduğunu belirtti.

Hal kanunu ve fiyat farkları

TZOB Başkanı, Hal Kanunu'nun perakendecilere üreticiden doğrudan ürün alma hakkı verdiğini ancak hala market fiyatlarının yüksek olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Yapılan bir araştırmada, marketler arasında yüzde 125,8'e varan fiyat farklılıkları tespit edildiğini, bu durumun tüketicilerin fiyat araştırması yapmasının önemini ortaya koyduğunu belirtti. Bayraktar, üreticiden doğrudan alınan ürünlerde kar marjının sınırlandırılması gerektiğini ve yüksek fiyat konusunda denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

# Türkiye

30 Mar 2024 - 11:00 - Güncel

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