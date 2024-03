Sanal dünyanın unutulmayan 1 Nisan Şakaları

YouTube'un müzikal şakası

2008 yılında YouTube, tüm videoların tek bir şarkıya, Rick Astley'in "Never Gonna Give You Up" parçasına yönlendiği bir şaka ile kullanıcılarını şaşırttı. Bu eğlenceli olay, online 1 Nisan şakaları arasında ikonik bir yer edindi.

Google'dan Aşk Bulma Servisi: Google Romance

Google, her yıl 1 Nisan'da kullanıcılarını şaşırtacak şakalar yapmasıyla tanınır. 2006'da tanıtılan Google Romance, kullanıcıların hayatlarının aşkını bulmalarına yardımcı olacak bir servis olarak lanse edildi, ancak gerçekte sadece bir şakaydı.

Twitter ve ücretli sesli harfler

2013'te Twitter, kullanıcıların sesli harfleri kullanabilmek için aylık 5 dolar ödemesi gerektiğini duyurdu. Bu şaka, sosyal medya platformunun isminin "Twttr" olarak değişeceğini iddia ederek, kullanıcıları hem şaşırttı hem de güldürdü.

Google Mentalplex: Düşünce gücüyle arama

Google, 2000 yılında kullanıcıların sadece düşünce gücüyle arama yapabilecekleri Google Mentalplex'i tanıttı. Bu şaka, kullanıcıların ekrandaki bir çembere odaklanarak arama yapmalarını istedi, ancak sonuçlar eğlenceli hata mesajlarıyla doluydu.

Gmail ve işten kovulma riski

2016'da Google, Gmail'e bir "Gönder" butonu ekleyerek, e-postalarla Minion videosu gönderilmesini sağladı. Resmi iş yazışmalarında yanlışlıkla kullanılması sonucu bazı kullanıcıların işlerinden olması, bu şakanın hızla sonlandırılmasına neden oldu.

LinkedIn'den ünlü bağlantılar

LinkedIn, kullanıcılarının bağlantı kurabilecekleri kişiler listesine Robin Hood ve Sherlock Holmes gibi ünlü isimleri ekleyerek, profesyonel ağ platformunda eğlenceli bir 1 Nisan şakası gerçekleştirdi.

H&M ve Mark Zuckerberg koleksiyonu

H&M, Mark Zuckerberg'den ilham alınarak hazırlanan ve sadece gri tişörtlerden oluşan bir koleksiyon duyurdu. Bu şaka, sabah ne giyeceğini düşünmek istemeyenler için mükemmel bir çözüm gibi sunuldu, ancak gerçekte sadece bir 1 Nisan şakasıydı.

Bu yaratıcı ve eğlenceli 1 Nisan şakaları, teknoloji ve sosyal medyanın gelişimiyle birlikte nasıl yeni bir boyut kazandığını gösteriyor. Her yıl, büyük şirketlerin ve platformların kullanıcıları şaşırtmak ve eğlendirmek için ne gibi yenilikçi fikirlerle geleceği merakla bekleniyor.