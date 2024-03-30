Pazartesi’den itibaren avlamak yasak!

Türkiye'de iç sular için av yasağı dönemi başlıyor

Türkiye'nin dört bir yanında, Batı Karadeniz'den başlayarak, iç sularda av yasağı 1 Nisan itibarıyla başlıyor. Bu karar, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla alındı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bu önlemin göl, gölet, baraj gölleri, akarsu, çay ve dere gibi tüm iç sularda uygulanacağını duyurdu.

Sürdürülebilir avcılık ve ekosistemin korunması

Artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlar, doğal kaynakların ve balık stoklarının üzerinde baskı oluşturuyor. İbrahim Sağlam, sürdürebilir avcılığın ve ekosistemin korunmasının, her balığa en az bir kere üreme hakkı tanınarak mümkün olabileceğini belirtti. Bu yüzden av yasağı, ekosistemin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için kritik bir öneme sahip.

Denetimler ve uyma zorunluluğu

Su ürünleri av yasağının denetimi, il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri, emniyet, jandarma ve belediye zabıtaları tarafından gerçekleştirilecek. Hem ticari hem de amatör avcıların, kendi menfaatleri ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği adına bu yasaklara uyması büyük önem taşıyor.

Yasak öncesi hazırlıklar

Yasağın başlamasından önce, iç sularda avlanan balıkların stok tespitinin yapılması gerekiyor. İl Müdürü Sağlam, av yasağının başlamasıyla birlikte balıkçıların kayıklarını karaya çekmeleri ve av araç gereçlerini kaldırmaları gerektiğini hatırlattı. Yasaktan önce avlanan balıkların, ilgili tarım ve orman müdürlüklerine bildirilmesi ve stok tespitinin yapılması zorunlu.

Yasak süresince yapılması gerekenler

Yasak dönemi boyunca, balıkçı teknelerinin iç sulara açılması ve av araç gereçlerinin bulundurulması yasaktır. Stok tespiti yapılan balıkların, 'stok tespit belgesi' ile satışı yapılabilir ve bu işlemler en geç 7 gün içinde tamamlanmalıdır.

Denetimler ve yasal uyarılar

Denetimlerin çok yönlü olarak yapılacağını belirten Sağlam, yasak dönemde avcılık yapanların ihbar edilmesi gerektiğini vurguladı. Yasak ve sınırlamalara uymayanlar hakkında 'Su Ürünleri Kanunu' gereğince idari para cezası uygulanacak. Bu dönemde, hem balıkçıların hem de vatandaşların kurallara dikkat etmesi, sürdürülebilir balıkçılık ve ekosistemin korunması adına büyük önem taşıyor.