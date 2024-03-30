Yarın Bolu’da kaç kişi oy kullanacak?

Bolu'da 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Toplam 238 bin 525 seçmen, 10'u seyyar olmak üzere 1061 sandıkta demokratik haklarını kullanacak. Bolu Merkez ve ilçelerdeki sandık ve seçmen sayıları detaylarıyla haberimizde…
Bolu'da sandık ve seçmen sayıları
Bolu, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için hazırlıklarını tamamlıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime göre, Bolu ve ilçelerinde toplam 238 bin 525 seçmen, demokratik haklarını kullanmak üzere sandık başına gidecek.
Bolu Merkezde seçmen ve sandık detayları
Bolu Merkez, seçimlerde büyük bir katılım gösterecek. Burada, Karacasu Beldesi dahil olmak üzere toplam 403 sandık kurulacak. Bu sandıklardan 2'si seyyar sandık olarak hizmet verecekken, bir diğeri cezaevindeki seçmenler için ayrıldı. Ayrıca, Bolu Merkez ilçeye bağlı köylerde 113 sandık kurularak, toplam sandık sayısı 536'ya ulaşacak.
Bolu ilçelerinde sandık ve seçmen sayıları
Bolu'nun farklı ilçelerinde de seçmenler, yerel yönetimlerini belirlemek için oy kullanacak. İlçe bazında sandık ve seçmen sayıları şu şekilde sıralanıyor:
Seben: 4 bin 69 seçmen, 38 sandık
Kıbrıscık: 2 bin 507 seçmen, 26 sandık
Dörtdivan: 5 bin 935 seçmen, 34 sandık
Yeniçağa: 5 bin 714 seçmen, 29 sandık
Gerede: 27 bin 12 seçmen, 147 sandık
Mengen: 11 bin 989 seçmen, 78 sandık
Mudurnu: 15 bin 161 seçmen, 92 sandık
Göynük: 11 bin 747 seçmen, 81 sandık
Toplamda Kaç Sandık, Kaç Seçmen?
Tüm ilçeler dahil olmak üzere Bolu genelinde 10'u seyyar olmak üzere toplam 1061 sandıkta 238 bin 525 seçmen oy kullanma hakkına sahip olacak. Bu sayılar, Bolu'da demokratik katılımın gücünü ve seçimlere olan ilgiyi gösteriyor.
Bolu’da kaç grupta oy kullanılacak?
31 Mart'ta yapılacak olan 2024 Yerel Seçimleri, Bolu Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclis üyeliği, Belediye Meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerini kapsıyor. Seçim süreci, YSK'nın belirlediği takvime göre ilerliyor ve partiler, aday listelerini 20 Şubat'a kadar seçim kurullarına teslim etti.
Bolu'da seçim heyecanı ve demokratik katılım
Bolu'da seçmenler, yerel yönetimlerde söz sahibi olmak için oy kullanacak. Sandık ve seçmen sayılarının açıklanması, seçim sürecinin şeffaflığını ve hazırlıkların tamamlandığını gösteriyor. Bolu, demokratik bir katılım ve seçim heyecanı için geri sayımı sürdürüyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.