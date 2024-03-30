30 Mar 2024 - 15:00- Güncel G:

Yarın Bolu’da kaç kişi oy kullanacak?

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2024 Yerel Seçimler, 2024 Bolu seçmen sayısı, 2024 Bolu sandık sayısı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Bolu’da kaç kişi oy kullanacak? YSK takviminde süreç işliyor, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Bolu’da kaç grupta oy kullanılacak? Haberimizde…

Yarın Bolu’da kaç kişi oy kullanacak? mask
Yarın Bolu’da kaç kişi oy kullanacak?
Yarın Bolu’da kaç kişi oy kullanacak?
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Bolu'da 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Toplam 238 bin 525 seçmen, 10'u seyyar olmak üzere 1061 sandıkta demokratik haklarını kullanacak. Bolu Merkez ve ilçelerdeki sandık ve seçmen sayıları detaylarıyla haberimizde…

Yarın Bolu’da kaç kişi oy kullanacak?

Bolu'da sandık ve seçmen sayıları

Yarın Bolu’da kaç kişi oy kullanacak?

Bolu, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için hazırlıklarını tamamlıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime göre, Bolu ve ilçelerinde toplam 238 bin 525 seçmen, demokratik haklarını kullanmak üzere sandık başına gidecek.

Bolu Merkezde seçmen ve sandık detayları

Yarın Bolu’da kaç kişi oy kullanacak?

Bolu Merkez, seçimlerde büyük bir katılım gösterecek. Burada, Karacasu Beldesi dahil olmak üzere toplam 403 sandık kurulacak. Bu sandıklardan 2'si seyyar sandık olarak hizmet verecekken, bir diğeri cezaevindeki seçmenler için ayrıldı. Ayrıca, Bolu Merkez ilçeye bağlı köylerde 113 sandık kurularak, toplam sandık sayısı 536'ya ulaşacak.

Bolu ilçelerinde sandık ve seçmen sayıları

Yarın Bolu’da kaç kişi oy kullanacak?

Bolu'nun farklı ilçelerinde de seçmenler, yerel yönetimlerini belirlemek için oy kullanacak. İlçe bazında sandık ve seçmen sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Seben: 4 bin 69 seçmen, 38 sandık

Kıbrıscık: 2 bin 507 seçmen, 26 sandık

Dörtdivan: 5 bin 935 seçmen, 34 sandık

Yeniçağa: 5 bin 714 seçmen, 29 sandık

Gerede: 27 bin 12 seçmen, 147 sandık

Mengen: 11 bin 989 seçmen, 78 sandık

Mudurnu: 15 bin 161 seçmen, 92 sandık

Göynük: 11 bin 747 seçmen, 81 sandık

Toplamda Kaç Sandık, Kaç Seçmen?

Yarın Bolu’da kaç kişi oy kullanacak?

Tüm ilçeler dahil olmak üzere Bolu genelinde 10'u seyyar olmak üzere toplam 1061 sandıkta 238 bin 525 seçmen oy kullanma hakkına sahip olacak. Bu sayılar, Bolu'da demokratik katılımın gücünü ve seçimlere olan ilgiyi gösteriyor.

Bolu’da kaç grupta oy kullanılacak?

Yarın Bolu’da kaç kişi oy kullanacak?

31 Mart'ta yapılacak olan 2024 Yerel Seçimleri, Bolu Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclis üyeliği, Belediye Meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerini kapsıyor. Seçim süreci, YSK'nın belirlediği takvime göre ilerliyor ve partiler, aday listelerini 20 Şubat'a kadar seçim kurullarına teslim etti.

Bolu'da seçim heyecanı ve demokratik katılım

Yarın Bolu’da kaç kişi oy kullanacak?

Bolu'da seçmenler, yerel yönetimlerde söz sahibi olmak için oy kullanacak. Sandık ve seçmen sayılarının açıklanması, seçim sürecinin şeffaflığını ve hazırlıkların tamamlandığını gösteriyor. Bolu, demokratik bir katılım ve seçim heyecanı için geri sayımı sürdürüyor.

# belediye

30 Mar 2024 - 15:00 - Güncel

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