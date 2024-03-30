30 Mar 2024 - 16:00- Güncel G:

Bolu’da 31 Mart’ta nasıl oy kullanılacak?

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31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlerinde nasıl oy kullanacaksınız? Adım adım oy kullanma süreci, Bolu’da nasıl oy kullanılacak? Bolu’da kaç grupta oy kullanılacak? Bolu’da oy pusulası kaç adet olacak? Haberimizde…

Bolu’da 31 Mart’ta nasıl oy kullanılacak? mask
Bolu’da 31 Mart’ta nasıl oy kullanılacak?
Bolu’da 31 Mart’ta nasıl oy kullanılacak?
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Bolu seçime hazır

Bolu’da 31 Mart’ta nasıl oy kullanılacak?

Bolu'da Merkez İlçede Karacasu ile birlikte 536 sandıkta 154 bin 931 seçmen, 8 ilçe ve Gökçesu ve Taşkesti ile birlikte toplam 10'u seyyar 1061 sandıkta 238 bin 525 seçmen oy kullanacak.

31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanma süreci nasıl işleyecek?

Bolu’da 31 Mart’ta nasıl oy kullanılacak?

Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Bu önemli günde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk defa oy kullanmanın heyecanını yaşayacak. 34 siyasi partinin aday gösterdiği seçimlerde, 206 binden fazla sandık kurulacak. İşte oy kullanma sürecine dair bilmeniz gerekenler…

Oy Kullanılacak Yeri Öğrenme

Bolu’da 31 Mart’ta nasıl oy kullanılacak?

Seçmenler, oy kullanacakları yeri ve sandığı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesi, e-Devlet, YSK Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması veya YSK Çağrı Merkezi aracılığıyla öğrenebilir. Oy verme günü, seçmen bilgi kağıdı taşımak zorunlu değil.

Kimlik Belgesi Gerekliliği

Bolu’da 31 Mart’ta nasıl oy kullanılacak?

Oy kullanmak için sandık başına giden seçmenlerin, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan resmi bir kimlik belgesi sunmaları gerekmekte. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı gibi resmi nitelikteki belgeler yer almakta.

Cep Telefonu ve Diğer Cihazlar

Bolu’da 31 Mart’ta nasıl oy kullanılacak?

Oy verme kabini içerisine cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla girilmesi yasaktır. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi sonrasında iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılmalıdır.

Oy Pusulası KurallarıBolu’da 31 Mart’ta nasıl oy kullanılacak?

Seçmenler, oy pusulasına sadece "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oylarını kullanacak. Oy pusulasına imza atmak, işaret koymak veya zarfa başka bir şey eklemek geçersiz oy kullanılmasına neden olacaktır.

İmza Atma İşlemi

Bolu’da 31 Mart’ta nasıl oy kullanılacak?

Oy kullanıldıktan sonra, seçmenin adının karşısına sandık seçmen listesinde imza atması gerekecek. Bu işlem, oy kullanma sürecinin tamamlandığını belgeleyecek.

Oy Verme Saatleri ve Diğer Detaylar

Bolu’da 31 Mart’ta nasıl oy kullanılacak?

Adıyaman, Ağrı ve diğer belirli illerde oy verme saatleri 07.00-16.00 arasında olacakken, diğer illerde 08.00-17.00 arasında oy kullanılabilecek. Oy verme saatinin sona ermesine rağmen sıra bekleyen seçmenler, kimlikleri alındıktan sonra oylarını kullanabilecekler.

# Türkiye

30 Mar 2024 - 16:00 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kartal - "Bolu'da kaç adet oy pusulası kullanılacak?" Başlıkta var ama haber içeriğinde neden yok?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 17:05

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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