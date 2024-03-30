30 Mar 2024 - 20:30- Çevre G:

2024 Bayram tatilinde Batı Karadeniz’i keşfedin

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2024 Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Bayram tatili kaç gün? 2024 Batı Karadeniz’de Bayram, 2024 Bayram tatilinde Bartın’da gezilecek yerler, Amasra Kalesi, Amasra Müzesi, İnkumu, Çekiciler Çarşısı, Tavşan Adası, haberimizde…

2024 Bayram tatilinde Batı Karadeniz’i keşfedin mask
2024 Bayram tatilinde Batı Karadeniz’i keşfedin
2024 Bayram tatilinde Batı Karadeniz’i keşfedin
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2024 Ramazan Bayramı’nda nereye gidilir sorusu araştırılıyor. Tatilcilere önerimiz bu bayramda Bartın başta olmak üzere Batı Karadeniz’i keşfetmeleri…

Bartın’ı keşfedin

2024 Bayram tatilinde Batı Karadeniz’i keşfedin

2024 Ramazan Bayramı tatilinde Bartın'ı keşfetmeye ne dersiniz? 9 günlük tatil fırsatını değerlendirin ve Amasra Kalesi'nden İnkumu'na, Bartın'ın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedin. Bu rehber, Bartın'ın en çekici yerlerini sizler için sıralıyor.

Amasra Kalesi: Tarihin Maviyle Buluştuğu Nokta

2024 Bayram tatilinde Batı Karadeniz’i keşfedin

Bartın'ın en önemli tarihi yapılarından biri olan Amasra Kalesi, şehrin iki tarafını da kucaklayan konumuyla ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Denizin maviliğiyle tarihin derinliğinin birleştiği bu kale, Ramazan Bayramı tatilinizde mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerin başında geliyor.

Amasra Müzesi: Tarih Severlerin Uğrak Noktası

2024 Bayram tatilinde Batı Karadeniz’i keşfedin

Küçük ama etkileyici bir koleksiyona sahip olan Amasra Müzesi, bölgenin tarihine ışık tutuyor. Antik çağlardan günümüze kadar uzanan geniş bir zaman diliminden kalma eserleri barındıran müze, tarih meraklıları için kaçırılmayacak bir durak.

Çekiciler Çarşısı: El Sanatlarının Buluşma Noktası

2024 Bayram tatilinde Batı Karadeniz’i keşfedin

Bartın'ın geleneksel el sanatlarını keşfetmek isteyenler için Çekiciler Çarşısı vazgeçilmez bir durak. Yöresel ürünlerin ve el işi sanatların sergilendiği bu çarşı, tatil anılarına özel bir dokunuş eklemek isteyenler için ideal.

İnkumu: Denizin ve Güneşin Tadını Çıkarın

2024 Bayram tatilinde Batı Karadeniz’i keşfedin

Bartın'ın en popüler plajlarından biri olan İnkumu, geniş kumsalı ve temiz deniziyle dikkat çekiyor. Ramazan Bayramı tatilinde denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir seçenek.

Kuşkayası Yol Anıtı: Gizemli Bir Tarih Yolculuğu

2024 Bayram tatilinde Batı Karadeniz’i keşfedin

Roma dönemine ait olduğu düşünülen Kuşkayası Yol Anıtı, Bartın'a özgü gizemli tarihi yapıtlardan biri. Bu etkileyici anıt, tarih öncesi dönemlere ışık tutan önemli bir keşif noktası.

Tavşan Adası ve Diğer Doğal Güzellikler

2024 Bayram tatilinde Batı Karadeniz’i keşfedin

Bartın ve çevresi, Tavşan Adası gibi doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini büyülüyor. Ramazan Bayramı tatilinizi doğa ile iç içe geçirmek istiyorsanız, Bartın'ın bu eşsiz doğal güzellikleri tam size göre.

Ramazan Bayramı'nda Bartın'ı ziyaret etmek, hem manevi bir tatil geçirmek hem de bu tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.

# yol

30 Mar 2024 - 20:30 - Çevre

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