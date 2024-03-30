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31 Mart 2019 seçimlerinde ne olmuştu?

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31 Mart 2019 Yerel Seçimleri, Bolu'da CHP'nin büyük zaferi ile sonuçlanmıştı. CHP Adayı Tanju Özcan, AK Parti rakibi Fatih Metin'i geride bırakarak Bolu Belediye Başkanı oldu. İl Genel Meclisi ve ilçe belediyelerinde oy oranları ve sandık sonuçlarıyla Bolu'nun siyasi haritası 2019’da yeniden çizildi

31 Mart 2019 seçimlerinde ne olmuştu? mask
31 Mart 2019 seçimlerinde ne olmuştu?
31 Mart 2019 seçimlerinde ne olmuştu?
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Bolu'da Tanju Özcan fırtınası, Fatih Metin’i 2. Kez mağlup etti

31 Mart 2019 seçimlerinde ne olmuştu?

Bolu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin büyük bir zaferle çıkmasıyla siyasi bir dönüm noktasına şahit oldu. CHP adayı Tanju Özcan, %52.71 oy oranıyla Bolu Belediye Başkanlığını kazanarak, AK Parti adayı Fatih Metin'i ikinci kez mağlup etti. Özcan'ın bu zaferi, milletvekilliği koltuğunu bırakarak girdiği yerel seçimlerde Bolu'nun 34 yıl sonra yeniden CHP'li bir milletvekili çıkarmasının ardından gelen ikinci büyük başarısı olarak kayıtlara geçti.

Bolu merkezde ve ilçelerde oy oranları şöyle oldu:

31 Mart 2019 seçimlerinde ne olmuştu?

Bolu Merkez

CHP (Tanju Özcan): 49.697 oy, %52.71

AK Parti (Fatih Metin): 42.179 oy, %44.73

Gerede

AK Parti (Mustafa Allar): 6.318 oy, %47.01

Mengen

CHP (Turhan Bulut): 1.518 oy, %45.94

Dörtdivan

MHP (Hamza Efe): 1.045 oy, %46.74

Yeniçağa

AK Parti (Recayi Çağlar): 1.925 oy, %68.07

Seben

AK Parti (Fatih Kavak): 1.012 oy, %65.93

Göynük

MHP: 1.082 oy, %43.00

Kıbrıscık

CHP (Emin Tekemen): 291 oy, %38.96

Mudurnu

MHP: 1.216 oy, %40.41

Mudurnu-Taşkesti

AK Parti (Tahsin Özcan): 671 oy, %42.58

Mengen-Gökçesu

DP: 339 oy, %24.76

Merkez-Karacasu

AK Parti (Celal Beydili): 612 oy, %40.69

Bolu İl Genel Meclisi'nde Denge Oyunları

31 Mart 2019 seçimlerinde ne olmuştu?

Bolu İl Genel Meclisi seçim sonuçları, AK Parti'nin %45.34 oy oranıyla liderliğini koruduğunu gösterse de, CHP'nin %29.37 ile takip ettiği bir tablo ortaya çıktı. MHP'nin %15.38, İyi Parti'nin %3.99 ve Saadet Partisi'nin %2.25 oy oranlarıyla mecliste yer alması, Bolu'nun siyasi çeşitliliğini gözler önüne serdi.

Bolu İl Genel Meclisi Sonuçları

31 Mart 2019 seçimlerinde ne olmuştu?

AK Parti: 87.417 oy, %45.34

CHP: 56.631 oy, %29.37

MHP: 29.655 oy, %15.38

İyi Parti: 7.694 oy, %3.99

Saadet Partisi: 4.331 oy, %2.25

BBP: 4.071 oy, %2.11

İlçe Belediyelerinde Kim Ne Kadar Aldı?

Bolu'nun ilçe belediye başkanlıkları seçimlerinde de dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Özellikle AK Parti'nin Gerede, Seben ve Yeniçağa gibi ilçelerde üstünlük kurması, CHP'nin ise Mengen ve Merkez'de zafer kazanması, ilçeler arası siyasi dengelerin ne denli çeşitlilik gösterdiğini ortaya koydu.

Tanju Özcan'ın ikinci zaferi

Tanju Özcan'ın Bolu Belediye Başkanlığını kazanması, onun Fatih Metin üzerindeki ikinci büyük zaferi olarak tarihe geçti. Özcan, daha önce genel seçimlerde de Metin'i geride bırakarak Bolu'nun CHP'den milletvekili çıkarmasını sağlamıştı. Bu sonuç, Özcan'ın Bolu siyasetindeki güçlü konumunu pekiştirdi.

Bolu'nun yeni siyasi haritası

2019 Yerel Seçimleri, Bolu'nun siyasi haritasını yeniden çizdi. CHP'nin belediye başkanlığını kazanması ve il genel meclisindeki oy dağılımı, ilin gelecekteki siyasi yönünü şekillendirecek önemli göstergeler arasında.

Bolu halkının mesajı

Seçim sonuçları, Bolu halkının değişim ve yenilik arzusunu net bir şekilde ortaya koydu. Tanju Özcan ve diğer seçilen adayların önünde, halkın beklentilerini karşılayacak ve Bolu'yu daha iyi bir geleceğe taşıyacak büyük bir sorumluluk bulunuyor.

# AK Parti, belediye

30 Mar 2024 - 19:00 Bolu- Güncel

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