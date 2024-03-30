31 Mart 2019 seçimlerinde ne olmuştu?

Bolu'da Tanju Özcan fırtınası, Fatih Metin’i 2. Kez mağlup etti
Bolu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin büyük bir zaferle çıkmasıyla siyasi bir dönüm noktasına şahit oldu. CHP adayı Tanju Özcan, %52.71 oy oranıyla Bolu Belediye Başkanlığını kazanarak, AK Parti adayı Fatih Metin'i ikinci kez mağlup etti. Özcan'ın bu zaferi, milletvekilliği koltuğunu bırakarak girdiği yerel seçimlerde Bolu'nun 34 yıl sonra yeniden CHP'li bir milletvekili çıkarmasının ardından gelen ikinci büyük başarısı olarak kayıtlara geçti.
Bolu merkezde ve ilçelerde oy oranları şöyle oldu:
Bolu Merkez
CHP (Tanju Özcan): 49.697 oy, %52.71
AK Parti (Fatih Metin): 42.179 oy, %44.73
Gerede
AK Parti (Mustafa Allar): 6.318 oy, %47.01
Mengen
CHP (Turhan Bulut): 1.518 oy, %45.94
Dörtdivan
MHP (Hamza Efe): 1.045 oy, %46.74
Yeniçağa
AK Parti (Recayi Çağlar): 1.925 oy, %68.07
Seben
AK Parti (Fatih Kavak): 1.012 oy, %65.93
Göynük
MHP: 1.082 oy, %43.00
Kıbrıscık
CHP (Emin Tekemen): 291 oy, %38.96
Mudurnu
MHP: 1.216 oy, %40.41
Mudurnu-Taşkesti
AK Parti (Tahsin Özcan): 671 oy, %42.58
Mengen-Gökçesu
DP: 339 oy, %24.76
Merkez-Karacasu
AK Parti (Celal Beydili): 612 oy, %40.69
Bolu İl Genel Meclisi'nde Denge Oyunları
Bolu İl Genel Meclisi seçim sonuçları, AK Parti'nin %45.34 oy oranıyla liderliğini koruduğunu gösterse de, CHP'nin %29.37 ile takip ettiği bir tablo ortaya çıktı. MHP'nin %15.38, İyi Parti'nin %3.99 ve Saadet Partisi'nin %2.25 oy oranlarıyla mecliste yer alması, Bolu'nun siyasi çeşitliliğini gözler önüne serdi.
Bolu İl Genel Meclisi Sonuçları
AK Parti: 87.417 oy, %45.34
CHP: 56.631 oy, %29.37
MHP: 29.655 oy, %15.38
İyi Parti: 7.694 oy, %3.99
Saadet Partisi: 4.331 oy, %2.25
BBP: 4.071 oy, %2.11
İlçe Belediyelerinde Kim Ne Kadar Aldı?
Bolu'nun ilçe belediye başkanlıkları seçimlerinde de dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Özellikle AK Parti'nin Gerede, Seben ve Yeniçağa gibi ilçelerde üstünlük kurması, CHP'nin ise Mengen ve Merkez'de zafer kazanması, ilçeler arası siyasi dengelerin ne denli çeşitlilik gösterdiğini ortaya koydu.
Tanju Özcan'ın ikinci zaferi
Tanju Özcan'ın Bolu Belediye Başkanlığını kazanması, onun Fatih Metin üzerindeki ikinci büyük zaferi olarak tarihe geçti. Özcan, daha önce genel seçimlerde de Metin'i geride bırakarak Bolu'nun CHP'den milletvekili çıkarmasını sağlamıştı. Bu sonuç, Özcan'ın Bolu siyasetindeki güçlü konumunu pekiştirdi.
Bolu'nun yeni siyasi haritası
2019 Yerel Seçimleri, Bolu'nun siyasi haritasını yeniden çizdi. CHP'nin belediye başkanlığını kazanması ve il genel meclisindeki oy dağılımı, ilin gelecekteki siyasi yönünü şekillendirecek önemli göstergeler arasında.
Bolu halkının mesajı
Seçim sonuçları, Bolu halkının değişim ve yenilik arzusunu net bir şekilde ortaya koydu. Tanju Özcan ve diğer seçilen adayların önünde, halkın beklentilerini karşılayacak ve Bolu'yu daha iyi bir geleceğe taşıyacak büyük bir sorumluluk bulunuyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.