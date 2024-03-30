1 Nisan'da sona eriyor… Araç sahipleri dikkat!

Kış lastiği uygulaması bitiyor
Kış aylarında yollarda güvenliği artırmak amacıyla getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde sona eriyor. Bu tarih, özellikle ticari araç sahipleri tarafından merakla bekleniyor.
Uygulamanın amacı ve kapsamı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle, kış aylarında trafikte güvenliği sağlamak amacıyla tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu uygulama, araçların ve yayaların daha güvenli seyahat edebilmesi için büyük önem taşıyor.
Kış lastiği takma zamanları
Bu yıl İstanbul'da 25 Kasım 2023'te başlayan kış lastiği uygulaması, diğer illerde 1 Aralık 2023'te başladı. Her yıl aynı tarihler arasında uygulanan bu zorunluluk, 1 Nisan 2024 tarihinde son bulacak.
Araç sahipleri için önemli bilgiler
Kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle birlikte, araç sahiplerinin lastiklerini mevsim normallerine uygun hale getirmeleri gerekecek. Bu, hem lastik ömrünü uzatmak hem de yakıt tasarrufu sağlamak açısından önemli.
Güvenli seyahat için kış lastiğinin önemi
Kış lastikleri, soğuk hava koşullarında, kar ve buzda daha iyi yol tutuşu sağlayarak kazaların önlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle, zorunluluk dönemi dışında bile kış koşullarında seyahat edecek sürücülerin kış lastiklerini kullanmaya devam etmeleri tavsiye edilir.
Son günlerde yapılması gerekenler
1 Nisan'a kadar kalan sürede, araç sahiplerinin kış lastiklerinin durumunu kontrol etmeleri, gerekirse yenilemeleri ve zorunluluk sona erdikten sonra uygun saklama koşullarında lastiklerini muhafaza etmeleri önem taşımaktadır. Bu, gelecek kış sezonunda da lastiklerin güvenli ve etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.