30 Mar 2024 - 20:00- Güncel G:

1 Nisan'da sona eriyor… Araç sahipleri dikkat!

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2023 1 Aralık’ta başlayan kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2024 itibarıyla sona erecek. 2024 Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde araç sahiplerinin bilmesi gerekenler… Güvenli seyahat için kritik öneme sahip bu düzenleme, özellikle ticari araçlar için geçerli. Detaylar için okuyun.

1 Nisan'da sona eriyor… Araç sahipleri dikkat! mask
1 Nisan'da sona eriyor… Araç sahipleri dikkat!
1 Nisan'da sona eriyor… Araç sahipleri dikkat!
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Kış lastiği uygulaması bitiyor

1 Nisan'da sona eriyor… Araç sahipleri dikkat!

Kış aylarında yollarda güvenliği artırmak amacıyla getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde sona eriyor. Bu tarih, özellikle ticari araç sahipleri tarafından merakla bekleniyor.

Uygulamanın amacı ve kapsamı

1 Nisan'da sona eriyor… Araç sahipleri dikkat!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle, kış aylarında trafikte güvenliği sağlamak amacıyla tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu uygulama, araçların ve yayaların daha güvenli seyahat edebilmesi için büyük önem taşıyor.

Kış lastiği takma zamanları

1 Nisan'da sona eriyor… Araç sahipleri dikkat!

Bu yıl İstanbul'da 25 Kasım 2023'te başlayan kış lastiği uygulaması, diğer illerde 1 Aralık 2023'te başladı. Her yıl aynı tarihler arasında uygulanan bu zorunluluk, 1 Nisan 2024 tarihinde son bulacak.

Araç sahipleri için önemli bilgiler

1 Nisan'da sona eriyor… Araç sahipleri dikkat!

Kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle birlikte, araç sahiplerinin lastiklerini mevsim normallerine uygun hale getirmeleri gerekecek. Bu, hem lastik ömrünü uzatmak hem de yakıt tasarrufu sağlamak açısından önemli.

Güvenli seyahat için kış lastiğinin önemi

1 Nisan'da sona eriyor… Araç sahipleri dikkat!

Kış lastikleri, soğuk hava koşullarında, kar ve buzda daha iyi yol tutuşu sağlayarak kazaların önlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle, zorunluluk dönemi dışında bile kış koşullarında seyahat edecek sürücülerin kış lastiklerini kullanmaya devam etmeleri tavsiye edilir.

Son günlerde yapılması gerekenler1 Nisan'da sona eriyor… Araç sahipleri dikkat!

1 Nisan'a kadar kalan sürede, araç sahiplerinin kış lastiklerinin durumunu kontrol etmeleri, gerekirse yenilemeleri ve zorunluluk sona erdikten sonra uygun saklama koşullarında lastiklerini muhafaza etmeleri önem taşımaktadır. Bu, gelecek kış sezonunda da lastiklerin güvenli ve etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlayacak.

30 Mar 2024 - 20:00 - Güncel

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