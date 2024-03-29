Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo Takımı 3. Oldu

Düzce'deki 3 Bant Bilardo Kulüpler Arası Yerel Lig Müsabakaları'nda Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, üçüncülük kupasını kucakladı. İşte detaylar!

Düzce'de heyecan dorukta!

Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Kulüpler Arası Yerel Lig Müsabakaları, büyük heyecana sahne oldu. Bolu takımı başarıyla üçüncülüğü elde ederken, Düzce'nin spor tutkusu bir kez daha gözler önüne serildi.

16 kulübün rekabeti

Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan toplamda 16 kulübün katıldığı müsabakalarda, Bolu takımı üstün performansıyla dikkat çekti. 72 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği ligde, Bolu'nun başarısı gururla kutlandı.

Düzce akademisi şampiyonluğa ulaştı

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü, güçlü rakibi Zirve Gençlik ve Spor Kulübü'nü mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Ancak Bolu takımının üçüncülüğü, bölgesel gururu temsil ediyor.

Bolu'nun spor potansiyeli

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nün elde ettiği üçüncülük, şehrin spor potansiyelini gözler önüne serdi. Bolu'da spor ve bilardo tutkusu her geçen gün artarken, gençlerin teşviki ve desteklenmesi daha da önem kazanıyor.