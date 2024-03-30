Bolu'da 1 milyon adım

İlhan Durak'tan Seçim Maratonunda Büyük Başarı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimler öncesinde gösterdiği üstün çaba ile adından söz ettiriyor. Yaklaşık 80 gün süren seçim kampanyası boyunca 1 milyon adım atan Durak, Bolu'nun dört bir yanını adımlayarak rekor bir performans sergiledi.

Rakiplerine fark atan Durak

İlhan Durak, seçim sürecindeki aktif çalışmalarıyla diğer adaylar arasında önemli bir fark oluşturdu. 440 farklı noktada vatandaşlarla buluşan Durak, AK Parti ve CHP adaylarının gerisinde bırakarak, seçmenler nezdinde olumlu bir izlenim bıraktı.

Durak'ın sahada gösterdiği samimi çaba

Seçim kampanyası boyunca Bolu'nun her köşesini ziyaret eden Durak, samimiyeti ve durmadan çalışmasıyla takdir topladı. Girdiği her ortamda vatandaşların sempatisini kazanan Durak, sahadaki varlığını aktif bir şekilde sürdürdü.

Durak'ın Bolu için yaptıkları ve hedefleri

MHP İl Başkanı olarak atandığı günden itibaren Bolu'da önemli değişimlere imza atan Durak, partisini ve milliyetçi ülkücü hareketi güçlendirdi. Adaylığının belirlenmesinin ardından da gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden Durak, Bolu için büyük hedefler peşinde.

Durak'ın 1 milyon adım başarısı

Seçim sürecinde günde ortalama 13 bin 125 adım atan Durak, toplamda 1 milyon adım atarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu süreçte, Bolu'nun her mahallesini, sokaklarını ve evlerini ziyaret ederek, vatandaşlarla birebir temas kurdu.

Durak'ın rakipleri

Mevcut Belediye Başkanı ve rakibi CHP adayı Tanju Özcan ile aralarındaki rekabet de dikkat çeken Durak, Özcan'ın geçmişteki eylemlerine karşın, Bolu için sahada çalışmayı tercih etti. Durak'ın bu tutumu ve Bolu'ya olan bağlılığı, seçmenler tarafından büyük bir ilgi ve takdirle karşılanıyor.