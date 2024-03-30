30 Mar 2024 - 10:00- Siyaset G:

Bolu'da 1 milyon adım

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MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim öncesi dönemde 1 milyon adımla dikkat çekiyor. MHP adayı Durak'ın, Bolu sokaklarında gerçekleştirdiği etkileyici seçim gezileri, vatandaşlarla buluşmaları ve rakiplerine fark atması hakkında tüm detaylar bu yazıda.

Bolu'da 1 milyon adım mask
Bolu'da 1 milyon adım
Bolu'da 1 milyon adım
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İlhan Durak'tan Seçim Maratonunda Büyük Başarı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimler öncesinde gösterdiği üstün çaba ile adından söz ettiriyor. Yaklaşık 80 gün süren seçim kampanyası boyunca 1 milyon adım atan Durak, Bolu'nun dört bir yanını adımlayarak rekor bir performans sergiledi.

Bolu'da 1 milyon adım

Rakiplerine fark atan Durak

İlhan Durak, seçim sürecindeki aktif çalışmalarıyla diğer adaylar arasında önemli bir fark oluşturdu. 440 farklı noktada vatandaşlarla buluşan Durak, AK Parti ve CHP adaylarının gerisinde bırakarak, seçmenler nezdinde olumlu bir izlenim bıraktı.

Bolu'da 1 milyon adım

Durak'ın sahada gösterdiği samimi çaba

Seçim kampanyası boyunca Bolu'nun her köşesini ziyaret eden Durak, samimiyeti ve durmadan çalışmasıyla takdir topladı. Girdiği her ortamda vatandaşların sempatisini kazanan Durak, sahadaki varlığını aktif bir şekilde sürdürdü.

Bolu'da 1 milyon adım

Durak'ın Bolu için yaptıkları ve hedefleri

MHP İl Başkanı olarak atandığı günden itibaren Bolu'da önemli değişimlere imza atan Durak, partisini ve milliyetçi ülkücü hareketi güçlendirdi. Adaylığının belirlenmesinin ardından da gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden Durak, Bolu için büyük hedefler peşinde.

Durak'ın 1 milyon adım başarısı

Seçim sürecinde günde ortalama 13 bin 125 adım atan Durak, toplamda 1 milyon adım atarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu süreçte, Bolu'nun her mahallesini, sokaklarını ve evlerini ziyaret ederek, vatandaşlarla birebir temas kurdu.

Durak'ın rakipleri

Mevcut Belediye Başkanı ve rakibi CHP adayı Tanju Özcan ile aralarındaki rekabet de dikkat çeken Durak, Özcan'ın geçmişteki eylemlerine karşın, Bolu için sahada çalışmayı tercih etti. Durak'ın bu tutumu ve Bolu'ya olan bağlılığı, seçmenler tarafından büyük bir ilgi ve takdirle karşılanıyor.

# AK Parti, belediye

30 Mar 2024 - 10:00 Bolu- Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Şakir - İki milyon adımda atsan T.C. ye sahip çıkmayan parti adayiysan boşuna uğraşma yanliz fanatikler sana oy verir o da boluda en fazla yüzde 10

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 18:23
02

Memet - Ne hedefi varmis ,tanju size 100 beden buyuk gelir ,yillardir bolunun asfalt sorununu bir tek tanju baskan cozdü ,kanali kapatmak jangi babayigidin harci ,helal tanju baskan senle devammm

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 30 Mart 12:45
01

Başkan - bolu için yaptıkları ve hedefleri kısmını biraz aydınlatacak şekilde izah ederseniz seviniriz özellikle yapmış olduğu önemli değişiklikleri çok merak ettik.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 30 Mart 10:29
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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