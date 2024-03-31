Bolulu vatandaşlar sandık başında!

Türkiye’de 5 yılda bir yapılan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için sabah saat 08.00’da seçmenler sandık başına gitti. Sandık başkanı ve görevlileri oy kullanacak seçmenleri bilgilendirdi. Köylerde ve ilçe merkezlerinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.
Bolu’da merkez köyler hariç 166 bin 303 seçmenin okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve 529 sandık kuruldu. Seçmenler, sabah saat 08.00’den itibaren sandık başına gelmeye başladı. Bolu genelinde 239 bin 169 seçmen, kurulan bin 61 sandıkta oy kullanabilecek.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.