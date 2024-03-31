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Bolu dahil 68 ilde Mercek-15 Operastonu

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68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-15” operasyonlarında; 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda: 750 silah ele geçirildi. 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bolu dahil 68 ilde Mercek-15 Operastonu mask
Bolu dahil 68 ilde Mercek-15 Operastonu
Bolu dahil 68 ilde Mercek-15 Operastonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-15” operasyonlarında; 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam: 750 silah ele geçirildiğini belirterek 878 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Bolu dahil 68 ilde Mercek-15 Operastonu

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:"Göreve geldiğimiz 1 Haziran 2023 - 28 Mart 2024 tarihleri arasında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçaklarına yönelik düzenlenen Mercek operasyonlarında; 57 bin 134 ruhsatsız tabanca, 15 bin 76 av tüfeği, 5 bin 368 kurusıkı tabanca ve bin 657 uzun namlulu silah olmak üzere toplam: 79 bin 235 silah ele geçirildi. 89 bin 915 şüpheliye işlem yapıldı.

Bolu dahil 68 ilde Mercek-15 Operastonu

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep, Konya, Mersin, Hatay, Aydın, Bursa, Samsun, Sakarya, Manisa, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Malatya, Muğla, Eskişehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Çorum, Edirne, Giresun, Ordu, Tekirdağ, Yalova, Aksaray, Balıkesir, Batman, Kilis, Mardin, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Afyonkarahisar, Düzce, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Burdur, Elazığ, Erzurum, Kütahya, Artvin, Hakkari, Erzincan, Karaman, Kars, Niğde, Sinop, Bartın, Bolu, Çanakkale, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Nevşehir, Rize, Tokat, Tunceli ve Yozgat’ta evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 750 silah ele geçirildi.

Bolu dahil 68 ilde Mercek-15 Operastonu

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; İstanbul'da 99 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 136 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 61 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 60 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 47 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 69 şüpheli gözaltına alındı. Antalya’da 21 tabanca, 14 av tüfeği ele geçirildi. 58 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa’da 27 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. 34 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Bolu dahil 68 ilde Mercek-15 Operastonu

# jandarma

31 Mar 2024 - 11:00 - Asayiş

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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