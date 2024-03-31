Bolu Kıbrıscık ve Ankara arasında Kardeş Okul Protokolü

Kardeş Okul Protokolünün imzalanması
Kıbrıscık Şehit Süleyman Tombak İlköğretim Okulu ile Ankara'nın Bahçelievler semtinde bulunan Nebahat Keskin İlköğretim Okulu, eğitim alanında önemli bir iş birliğine imza attı. Bu iki okul arasında gerçekleştirilen Kardeş Okul Protokolü, eğitimde yeni ufuklar açmayı hedefliyor.
Eğitimde yeni bir köprü
Bu protokol, iki okul arasında eğitimsel iş birliklerini ve kültürel alışverişi teşvik etmeyi amaçlıyor. Öğrenciler ve öğretmenler arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle, her iki tarafın da birbirinden öğrenmesi ve gelişmesi hedefleniyor.
Protokolün mimarı eğitimciler
Bu önemli adımın arkasında, her iki okulun yöneticileri ve ilgili eğitim yöneticileri bulunuyor. Ankara Bahçelievler Nebahat Keskin İlköğretim Okulu'nun Okul Müdürü Kemal Özkan ve Kıbrıscık İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kazanc, protokolün hayata geçirilmesinde kritik roller üstlendiler.
Hedef kültürel bağları güçlendirmek
Bu protokolün imzalanmasıyla, iki okul arasında sadece eğitimsel değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bağların da güçlenmesi bekleniyor. Öğrencilerin sosyal ve akademik becerilerinin artırılması, bu iş birliğinin temel hedefleri arasında yer alıyor.
Kardeş Okul Protokolü, eğitimde sürdürülebilir iş birliklerinin önemini vurguluyor. Bu adım, iki okul arasında uzun vadeli bir köprü kurarak, gelecek nesillerin eğitimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.